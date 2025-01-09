Кравченко избавляется от людей "группы Монако" в налоговой
Киев • УНН
Председатель ГНС Руслан Кравченко провел кадровые изменения в налоговой службе. Уволены директора двух департаментов центрального аппарата и руководители трех региональных управлений.
Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сделал ряд кадровых изменений. Об этом говорится в посте на его странице в Facebook, сообщает УНН.
Увольнения произошли в центральном аппарате налоговой службы.
"Кадровые изменения в центральном аппарате ГНС:
Уволен:
Директор Департамента управления рисками (Марина Баряхтар - ред.)
Директор Департамента контроля за подакцизными товарами (Игорь Чугуев - ред.)", - сообщил Кравченко.
Также он сообщил об увольнении руководителей Одесского, Харьковского, Днепропетровского региональных управлений.
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Такие кадровые решения свидетельствуют о зачистке налоговой службы от людей, которые являются ставленниками так называемой "группы Монако" - политики и силовики, которые оказывали активное влияние на ГНС и, в частности, были смотрящими за акцизами, блокировкой налоговых накладных и отнесением предприятий к рисковым.
Напомним
Кабинет министров в конце декабря 2024 года назначил бывшего главу Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы.