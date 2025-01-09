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Кравченко избавляется от людей "группы Монако" в налоговой

Кравченко избавляется от людей "группы Монако" в налоговой

Киев  •  УНН

 • 5306 просмотра

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Председатель ГНС Руслан Кравченко провел кадровые изменения в налоговой службе. Уволены директора двух департаментов центрального аппарата и руководители трех региональных управлений.

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сделал ряд кадровых изменений. Об этом говорится в посте на его странице в Facebook, сообщает УНН.

Увольнения произошли в центральном аппарате налоговой службы.

"Кадровые изменения в центральном аппарате ГНС:

Уволен:

Директор Департамента управления рисками (Марина Баряхтар - ред.)

Директор Департамента контроля за подакцизными товарами (Игорь Чугуев - ред.)", - сообщил Кравченко.

Также он сообщил об увольнении руководителей Одесского, Харьковского, Днепропетровского региональных управлений.

Прекращение безосновательной блокировки накладных: Кравченко очертил основные задачи для налоговиков07.01.25, 15:31 • 18790 просмотров

Добавим

Такие кадровые решения свидетельствуют о зачистке налоговой службы от людей, которые являются ставленниками так называемой "группы Монако" - политики и силовики, которые оказывали активное влияние на ГНС и, в частности, были смотрящими за акцизами, блокировкой налоговых накладных и отнесением предприятий к рисковым.

Напомним

Кабинет министров в конце декабря 2024 года назначил бывшего главу Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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