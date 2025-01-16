Увольнения в ГНС продолжаются: Кравченко принял ряд важных решений
Киев • УНН
Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел новые кадровые изменения в налоговой службе. Были уволены руководители двух региональных управлений и пяти департаментов центрального аппарата.
Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел очередные кадровые изменения в налоговой и уволил, в частности, еще 2-х руководителей региональных управлений, сообщает УНН.
"Очередные кадровые изменения в Государственной налоговой службе Украины", - написал Кравченко.
По его словам, уволены руководители еще 2-х региональных управлений:
⦁ ГУ ГНС в г.Киеве.
⦁ ГУ ГНС в Черкасской области
Также, по его словам, проведены изменения в центральном аппарате.
Кравченко заявил, что уволены руководители 5-ти департаментов:
⦁ директор департамента трансфертного ценообразования
⦁ директор департамента правового обеспечения
⦁ директор департамента налогового аудита
⦁ директор департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции
⦁ директор департамента экономического анализа
Дополнение
9 января Кравченко принял ряд кадровых изменений.
Напомним
7 января глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел совещание с руководителями региональных налоговых. Во время совещания он обозначил основные приоритеты и задачи в работе службы, среди которых, в частности, прекращение необоснованного блокирования накладных.