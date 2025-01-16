Увольнения в ГНС продолжаются: Кравченко принял ряд важных решений

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Киев  •  УНН

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Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел новые кадровые изменения в налоговой службе. Были уволены руководители двух региональных управлений и пяти департаментов центрального аппарата.

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел очередные кадровые изменения в налоговой и уволил, в частности, еще 2-х руководителей региональных управлений, сообщает УНН.

"Очередные кадровые изменения в Государственной налоговой службе Украины", - написал Кравченко.

По его словам, уволены руководители еще 2-х региональных управлений:

⦁ ГУ ГНС в г.Киеве.

⦁ ГУ ГНС в Черкасской области

Также, по его словам, проведены изменения в центральном аппарате.

Кравченко заявил, что уволены руководители 5-ти департаментов:

⦁ директор департамента трансфертного ценообразования

⦁ директор департамента правового обеспечения

⦁ директор департамента налогового аудита

⦁ директор департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции

⦁ директор департамента экономического анализа

Дополнение

9 января Кравченко принял ряд кадровых изменений.

Напомним

7 января глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко провел совещание с руководителями региональных налоговых. Во время совещания он обозначил основные приоритеты и задачи в работе службы, среди которых, в частности, прекращение необоснованного блокирования накладных.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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