Звільнення у ДПС тривають: Кравченко ухвалив низку важливих рішень

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Голова ДПС України Руслан Кравченко провів нові кадрові зміни в податковій службі. Звільнено керівників двох регіональних управлінь та п'яти департаментів центрального апарату.

Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів чергові кадрові зміни в податковій та звільнив, зокрема, ще 2-х керівників регіональних управлінь, передає УНН.

"Чергові кадрові зміни в Державній податковій службі України", - написав Кравченко.

За його словами, звільнено керівників ще 2-х регіональних управлінь:

⦁ ГУ ДПС у м.Києві.

⦁ ГУ ДПС у Черкаській області

Також за його словами проведені зміни у центральному апараті.

Кравченко заявив, що звільнено керівників 5-ти департаментів:

⦁ директора департаменту трансфертного ціноутворення

⦁ директора департаменту правового забезпечення

⦁ директора департаменту податкового аудиту

⦁ директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції

⦁ директора департаменту економічного аналізу

Доповнення

9 січня Кравченко ухвалив низку кадрових змін.

Нагадаємо

7 січня голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів нараду з керівниками регіональних податкових. Під час наради він окреслив основні пріоритети та завдання в роботі служби, серед яких, зокрема, припинення безпідставного блокування накладних. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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