Звільнення у ДПС тривають: Кравченко ухвалив низку важливих рішень
Київ • УНН
Голова ДПС України Руслан Кравченко провів нові кадрові зміни в податковій службі. Звільнено керівників двох регіональних управлінь та п'яти департаментів центрального апарату.
Голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів чергові кадрові зміни в податковій та звільнив, зокрема, ще 2-х керівників регіональних управлінь, передає УНН.
"Чергові кадрові зміни в Державній податковій службі України", - написав Кравченко.
За його словами, звільнено керівників ще 2-х регіональних управлінь:
⦁ ГУ ДПС у м.Києві.
⦁ ГУ ДПС у Черкаській області
Також за його словами проведені зміни у центральному апараті.
Кравченко заявив, що звільнено керівників 5-ти департаментів:
⦁ директора департаменту трансфертного ціноутворення
⦁ директора департаменту правового забезпечення
⦁ директора департаменту податкового аудиту
⦁ директора департаменту з питань запобігання та виявлення корупції
⦁ директора департаменту економічного аналізу
Доповнення
9 січня Кравченко ухвалив низку кадрових змін.
Нагадаємо
7 січня голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко провів нараду з керівниками регіональних податкових. Під час наради він окреслив основні пріоритети та завдання в роботі служби, серед яких, зокрема, припинення безпідставного блокування накладних.