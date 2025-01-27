Процесс прохождения налоговых накладных в системе СМКОР: Кравченко объяснил, как это работает
Киев • УНН
ГНС Украины разработала видеоинструкцию о прохождении налоговых накладных в СМКОР. Председатель ГНС Руслан Кравченко сообщил о разъяснении критериев блокировки накладных и путей избежания этой проблемы.
Чтобы упростить работу бизнеса в Государственной налоговой службе Украины создали видеоинструкцию, которая пошагово объясняет процесс прохождения налоговых накладных и расчетов корректировки в Системе мониторинга критериев оценки рисков. Об этом глава ГНСУ Руслан Кравченко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Принцип открытости и поддержка ответственного бизнеса - ключевые приоритеты в работе ГНС. Один из болезненных вопросов для бизнеса - блокировка налоговых накладных. Поэтому решил, что стоит четко разъяснить правила и механизмы этого процесса. С новой командой ГНС стремимся защитить бизнес от несправедливых решений
С этой целью была создана видеоинструкция, которая подробно объясняет:
- Путь, который проходят налоговые накладные и расчеты корректировки в СМКОР.
- Основные признаки и критерии, по которым накладные могут быть заблокированы.
- Советы, как избежать блокировки.
Эти правила не новые - они существуют уже длительное время, однако их систематизация и публикация в открытом доступе необходимы, чтобы каждый предприниматель имел возможность ознакомиться с ними и понимал, за что именно накладная может быть заблокирована и как этого избежать.
"Параллельно работаем над разъяснением о критериях рискованности налогоплательщика. Бизнес должен четко понимать, почему может попасть в перечень рисковых, и каковы его действия в случае такой ситуации", - отметил Руслан Кравченко.
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