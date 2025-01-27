Процесс прохождения налоговых накладных в системе СМКОР: Кравченко объяснил, как это работает

ukenru
Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
11:53 • 6186 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас
11:32 • 23173 просмотра

ЕС согласился продлить санкции против россии - Каллас

Эксклюзив
Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
10:25 • 54467 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

Эксклюзив
Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
09:50 • 70787 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

Эксклюзив
НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
07:50 • 100165 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа
07:44 • 101502 просмотра

Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"
26 января, 19:46 • 124985 просмотра

Зеленский назначил командующего Сухопутных войск руководителем ОСУВ "Хортица"

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 202118 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 202790 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 288826 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ISW: Захват Великой Новоселки может указать на будущие планы рф

ISW: Захват Великой Новоселки может указать на будущие планы рф

27 января, 03:56 • 115284 просмотра
Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

Местные уезжают, мигранты приезжают: россия меняет этнический состав населения на ВОТ

27 января, 04:19 • 120863 просмотра
Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

Десятки украинских БпЛА этой ночью атаковали россию: где гремели взрывы

27 января, 04:51 • 109584 просмотра
Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов россии - ISW

Наступление на Торецком направлении может свидетельствовать об изменении приоритетов россии - ISW

27 января, 05:20 • 45960 просмотра
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

07:53 • 102197 просмотра
публикации
Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

Минздрав представил концепцию изменений в регулировании фармацевтического рынка: к чему договорились на комитете ВР

24 января, 18:06 • 187861 просмотра
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
Эксклюзив

24 января, 13:41 • 288826 просмотра
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 289852 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 255125 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 310144 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

Спилберг раскрыл, почему отказался от сиквела «Инопланетянина» 40 лет назад

11:21 • 18468 просмотра
Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

Тейлор Свифт поздравила своего бойфренда с победой в чемпионате АФК

07:53 • 102197 просмотра
Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

Пес лукашенко написал на избирательном участке в беларуси

26 января, 10:05 • 124716 просмотра
Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

Оскароносный Ганс Циммер может переписать гимн Саудовской Аравии

25 января, 16:26 • 134129 просмотра
Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

Мелания Трамп собирается выпустить документальный фильм о жизни в Белом доме

25 января, 13:30 • 132554 просмотра
Актуальное
Процесс прохождения налоговых накладных в системе СМКОР: Кравченко объяснил, как это работает

Процесс прохождения налоговых накладных в системе СМКОР: Кравченко объяснил, как это работает

Киев  •  УНН

 • 6247 просмотра

Read in English

ГНС Украины разработала видеоинструкцию о прохождении налоговых накладных в СМКОР. Председатель ГНС Руслан Кравченко сообщил о разъяснении критериев блокировки накладных и путей избежания этой проблемы.

Чтобы упростить работу бизнеса в Государственной налоговой службе Украины создали видеоинструкцию, которая пошагово объясняет процесс прохождения налоговых накладных и расчетов корректировки в Системе мониторинга критериев оценки рисков.  Об этом глава ГНСУ Руслан Кравченко написал на своей странице в Facebook, передает УНН

Принцип открытости и поддержка ответственного бизнеса - ключевые приоритеты в работе ГНС. Один из болезненных вопросов для бизнеса - блокировка налоговых накладных. Поэтому решил, что стоит четко разъяснить правила и механизмы этого процесса. С новой командой ГНС стремимся защитить бизнес от несправедливых решений

- отметил Руслан Кравченко. 

С этой целью была создана видеоинструкция, которая подробно объясняет:

- Путь, который проходят налоговые накладные и расчеты корректировки в СМКОР.

- Основные признаки и критерии, по которым накладные могут быть заблокированы.

- Советы, как избежать блокировки.

Эти правила не новые - они существуют уже длительное время, однако их систематизация и публикация  в открытом доступе необходимы, чтобы каждый предприниматель имел возможность ознакомиться с ними и понимал, за что именно накладная может быть заблокирована и как этого избежать.

"Параллельно работаем над разъяснением о критериях рискованности налогоплательщика. Бизнес должен четко понимать, почему может попасть в перечень рисковых, и каковы его действия в случае такой ситуации", - отметил Руслан Кравченко. 

Глава Государственной налоговой службы получил нового заместителя24.01.25, 18:08 • 26362 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоЭкономика
ukrainaУкраина
facebookFacebook

Обратиться по вопросам размещения рекламы