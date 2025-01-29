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Голова ДПС дав нове доручення щодо виконання судових рішень: що зміниться для бізнесу

Київ • УНН

 • 29564 перегляди

Руслан Кравченко дав вказівку виконувати судові рішення одразу після вступу в силу. За його словами, всі спірні питання слід вирішувати одразу.

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко дав чітке доручення – виконувати рішення судів одразу після їх вступу в силу. На цьому він наголосив під час розмови з бізнесом на Житомирщині, передає УНН.  

Деталі

Кравченко зустрівся з понад 50 представниками великого, середнього та малого бізнесу, а також їх обʼєднань. Це новий формат відкритого діалогу між ДПС і підприємцями. 

За словами голови ДПС, серед болючих питань для бізнесу – невиконання судових рішень.

"Впевнений, що судові спори мають бути крайнім заходом. Всі спірні питання слід вирішувати одразу. Що стосується виконання рішень суду. Дав чітке доручення – виконувати рішення судів одразу після їх вступу в силу", - наголосив Кравченко.

Кравченко заявив, що у ДПС працюють над вирішенням проблеми блокування накладних29.01.25, 17:13 • 50417 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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