Голова ДПС дав нове доручення щодо виконання судових рішень: що зміниться для бізнесу

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко дав чітке доручення – виконувати рішення судів одразу після їх вступу в силу. На цьому він наголосив під час розмови з бізнесом на Житомирщині, передає УНН.

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Кравченко зустрівся з понад 50 представниками великого, середнього та малого бізнесу, а також їх обʼєднань. Це новий формат відкритого діалогу між ДПС і підприємцями.

За словами голови ДПС, серед болючих питань для бізнесу – невиконання судових рішень.

"Впевнений, що судові спори мають бути крайнім заходом. Всі спірні питання слід вирішувати одразу. Що стосується виконання рішень суду. Дав чітке доручення – виконувати рішення судів одразу після їх вступу в силу", - наголосив Кравченко.

Кравченко заявив, що у ДПС працюють над вирішенням проблеми блокування накладних