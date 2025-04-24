МВФ: світовий борг може сягнути рівня Другої світової, єврозона під загрозою

Нова епоха невизначеності у світовій економіці може підштовхнути рівень державного боргу до найвищого рівня з часів Другої світової війни, і єврозона, імовірно, опиниться серед найбільш постраждалих, попередив у середу Міжнародний валютний фонд, пише УНН з посиланням на Politico.

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У своєму новому звіті Fiscal Monitor за пів року МВФ прогнозує, що глобальний державний борг зросте на 2,8 процентних пункти у 2025 році до приблизно 95 відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП). Він очікує на подальше зростання майже до 100 відсотків світового ВВП до кінця десятиліття.

Його прогнози для Франції та Німеччини особливо суворі, припускаючи, що жодна з країн не зможе скоротити свій бюджетний дефіцит до рівнів, які зазвичай вважаються стійкими, до кінця десятиліття.

Дефіцит Франції за рік, що прогнозується на рівні 5,5 відсотка ВВП у 2025 році, досягне 6,1 відсотка ВВП до 2030 року, після чого її загальний державний борг становитиме 128,4 відсотка ВВП. Навпаки, прем'єр-міністр Франсуа Байру пообіцяв знизити дефіцит до 3 відсотків до 2029 року відповідно до фіскальних правил ЄС.

Прогноз для Німеччини дещо менш тривожний через її сприятливішу відправну точку: загальний борг все ще буде менше 75 відсотків ВВП до кінця десятиліття, вважає Фонд. Але МВФ, як і раніше, очікує, що дефіцит бюджету неухильно зростатиме з 3 відсотків ВВП до понад 4 відсотків ВВП до 2030 року, на тлі того, як Берлін вивільняє кошти для інфраструктурних та військових витрат. Для порівняння, у роки до пандемії країна постійно керувала бюджетом, який був збалансованим, або з невеликим профіцитом.

Фонд також негативно оцінив здатність США досягти мети міністра фінансів країни Скотта Бессента щодо зниження дефіциту до 3 відсотків ВВП. Він заявив, що Вашингтон все ще матиме дефіцит понад 5,5 відсотка ВВП до кінця десятиліття.

"Оскільки значні зміни політики та невизначеність, що зросла, змінюють глобальний економічний ландшафт, фіскальні перспективи погіршуються", - ідеться у звіті.

Прогнози підтверджують неодноразову критику Фондом основних економічних блоків світу за те, що вони дозволяють геополітичному суперництву переважати над вільною торгівлею та співпрацею - тема, яку він неодноразово повторював останніми роками, на тлі того, відносини між США, Китаєм та Європою погіршувалися.

Як завжди, Фонд нагадав своїм членам про шкоду, яку таке суперництво завдасть біднішим країнам, стверджуючи, що "жорсткіші і нестабільні фінансові умови в Сполучених Штатах можуть мати хвильові ефекти для ринків і економік країн, що розвиваються, що призведе до вищих витрат на фінансування".

Установа, що базується у Вашингтоні, підрахувала, що значне зростання глобальної економічної невизначеності може призвести до зростання рівня заборгованості на 4,5 відсотка ВВП у середньостроковій перспективі. МВФ попередив, що у "серйозно несприятливому" сценарії рівень заборгованості може сягнути 117 відсотків ВВП до 2027 року - максимум, небачений із часів Другої світової війни.

Однією з небагатьох країн, де Фонд очікує на суттєве поліпшення фіскальної ситуації в найближчі роки, є Велика Британія. У неявній підтримці зусиль канцлера Рейчел Рівз щодо відновлення стабільності державних фінансів Великої Британії він бачить скорочення дефіциту до всього лише 2,3 відсотка ВВП до 2030 року з 5,7 відсотка минулого року.

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