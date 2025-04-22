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МВФ погіршив прогноз глобального зростання на цей рік, ВВП України прогнозує на рівні 2%

Київ • УНН

 • 2472 перегляди

Згідно з прогнозом, у 2025 році зростання економіки сповільниться. ВВП України у 2025 році зросте на 2%, а у 2026 – на 4,5%.

МВФ погіршив прогноз глобального зростання на цей рік, ВВП України прогнозує на рівні 2%

Глобальне економічне зростання, згідно з прогнозом, сповільниться до 2,8% у 2025 та 3% у 2026 роках проти 3,3% для обох років у попередньому прогнозі, тоді як ВВП України у 2025 році, як очікується, зросте на 2%, а у 2026 – на 4,5%, ідеться у Світовому економічному прогнозі (WEO) за квітень, опублікованому МВФ у вівторок, пише УНН.

Деталі

Згідно з довідковим прогнозом, який включає дані станом на 4 квітня, очікується, що темпи світового зростання будуть нижчими і становитимуть 2,8 відсотка в 2025 році і 3 відсотки в 2026 році порівняно з рівнем у 3,3 відсотка, який прогнозувався для обох років у попередньому прогнозі у січні.

Згідно з довідковим прогнозом, у 2025 році зростання у країнах з розвиненою економікою становитиме 1,4 відсотка. У США очікується, що зростання сповільниться до 1,8 відсотка, що на 0,9 процентного пункту нижче за прогноз, що міститься в бюлетені WEO за січень 2025 року. Це, як вказано, обумовлено збільшеною невизначеністю щодо економічної політики, напруженістю в торгівлі та ослабленням динаміки попиту.

Тоді як у зоні євро економічне зростання сповільниться на 0,2 відсоткового пункту та становитиме 0,8 відсотка, ідеться у прогнозі.

У країнах з ринком, що формується, і країнах, що розвиваються, темпи зростання, як вказано, сповільняться до 3,7 відсотка в 2025 році і 3,9 відсотка в 2026 році, при цьому очікується суттєве зниження прогнозів для країн, які найбільше постраждали від недавніх торгових заходів, таких як Китай.

Очікується, що глобальна загальна інфляція буде знижуватися трохи повільніше, ніж очікувалося в січні, і досягне 4,3 відсотка в 2025 році і 3,6 відсотка в 2026 році, при цьому для країн з розвиненою економікою прогноз на 2025 рік помітно скоригований у бік підвищення, а для країн з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, він трохи знижений.

Що стосується України, то зростання ВВП на 2025 рік прогнозується на рівні 2%, на 2026-й - 4,5%.

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки29.03.25, 12:47 • 358524 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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