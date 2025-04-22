МВФ ухудшил прогноз глобального роста на текущий год, ВВП Украины прогнозирует на уровне 2%

Глобальный экономический рост, согласно прогнозу, замедлится до 2,8% в 2025 и 3% в 2026 годах по сравнению с 3,3% для обоих лет в предыдущем прогнозе, тогда как ВВП Украины в 2025 году, как ожидается, вырастет на 2%, а в 2026 – на 4,5%, говорится во Всемирном экономическом прогнозе (WEO) за апрель, опубликованном МВФ во вторник, пишет УНН.

Детали

Согласно справочному прогнозу, включающему данные по состоянию на 4 апреля, ожидается, что темпы мирового роста будут ниже и составят 2,8 процента в 2025 году и 3 процента в 2026 году по сравнению с уровнем в 3,3 процента, который прогнозировался для обоих лет в предыдущем прогнозе в январе.

Согласно справочному прогнозу, в 2025 году рост в странах с развитой экономикой составит 1,4 процента. В США ожидается, что рост замедлится до 1,8 процента, что на 0,9 процентного пункта ниже прогноза, содержащегося в бюллетене WEO за январь 2025 года. Это, как указано, обусловлено увеличенной неопределенностью в отношении экономической политики, напряженностью в торговле и ослаблением динамики спроса.

Тогда как в зоне евро экономический рост замедлится на 0,2 процентного пункта и составит 0,8 процента, говорится в прогнозе.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах темпы роста, как указано, замедлятся до 3,7 процента в 2025 году и 3,9 процента в 2026 году, при этом ожидается существенное снижение прогнозов для стран, наиболее пострадавших от недавних торговых мероприятий, таких как Китай.

Ожидается, что глобальная общая инфляция будет снижаться немного медленнее, чем ожидалось в январе, и достигнет 4,3 процента в 2025 году и 3,6 процента в 2026 году, при этом для стран с развитой экономикой прогноз на 2025 год заметно скорректирован в сторону повышения, а для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран он немного снижен.

Что касается Украины, то рост ВВП на 2025 год прогнозируется на уровне 2%, на 2026-й - 4,5%.

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