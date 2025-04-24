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МВФ: мировой долг может достичь уровня Второй мировой, еврозона под угрозой

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

МВФ прогнозирует рост глобального госдолга до 95% ВВП в 2025 и почти до 100% к концу десятилетия. Особенно суровые прогнозы для Франции и Германии.

МВФ: мировой долг может достичь уровня Второй мировой, еврозона под угрозой

Новая эпоха неопределенности в мировой экономике может подтолкнуть уровень государственного долга до самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, и еврозона, вероятно, окажется среди наиболее пострадавших, предупредил в среду Международный валютный фонд, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В своем новом отчете Fiscal Monitor за полгода МВФ прогнозирует, что глобальный государственный долг вырастет на 2,8 процентных пункта в 2025 году до примерно 95 процентов валового внутреннего продукта (ВВП). Он ожидает дальнейшего роста почти до 100 процентов мирового ВВП к концу десятилетия.

Его прогнозы для Франции и Германии особенно суровы, предполагая, что ни одна из стран не сможет сократить свой бюджетный дефицит до уровней, которые обычно считаются устойчивыми, до конца десятилетия.

Дефицит Франции за год, который прогнозируется на уровне 5,5 процента ВВП в 2025 году, достигнет 6,1 процента ВВП к 2030 году, после чего ее общий государственный долг составит 128,4 процента ВВП. Напротив, премьер-министр Франсуа Байру пообещал снизить дефицит до 3 процентов к 2029 году в соответствии с фискальными правилами ЕС.

Прогноз для Германии несколько менее тревожный из-за ее более благоприятной отправной точки: общий долг все еще будет меньше 75 процентов ВВП к концу десятилетия, считает Фонд. Но МВФ, как и прежде, ожидает, что дефицит бюджета будет неуклонно расти с 3 процентов ВВП до более 4 процентов ВВП к 2030 году, на фоне того, как Берлин высвобождает средства для инфраструктурных и военных расходов. Для сравнения, в годы до пандемии страна постоянно управляла бюджетом, который был сбалансированным, или с небольшим профицитом.

Фонд также негативно оценил способность США достичь цели министра финансов страны Скотта Бессента по снижению дефицита до 3 процентов ВВП. Он заявил, что у Вашингтона все еще будет дефицит более 5,5 процента ВВП к концу десятилетия.

"Поскольку значительные изменения политики и возросшая неопределенность меняют глобальный экономический ландшафт, фискальные перспективы ухудшаются", - говорится в отчете.

Прогнозы подтверждают неоднократную критику Фондом основных экономических блоков мира за то, что они позволяют геополитическому соперничеству преобладать над свободной торговлей и сотрудничеством - тема, которую он неоднократно повторял в последние годы, на фоне того, отношения между США, Китаем и Европой ухудшались.

Как всегда, Фонд напомнил своим членам о вреде, который такое соперничество нанесет более бедным странам, утверждая, что "более жесткие и нестабильные финансовые условия в Соединенных Штатах могут иметь волновые эффекты для рынков и экономик развивающихся стран, что приведет к более высоким затратам на финансирование".

Учреждение, базирующееся в Вашингтоне, подсчитало, что значительный рост глобальной экономической неопределенности может привести к росту уровня задолженности на 4,5 процента ВВП в среднесрочной перспективе. МВФ предупредил, что в "серьезно неблагоприятном" сценарии уровень задолженности может достичь 117 процентов ВВП к 2027 году - максимум, невиданный со времен Второй мировой войны.

Одной из немногих стран, где Фонд ожидает существенного улучшения фискальной ситуации в ближайшие годы, является Великобритания. В неявной поддержке усилий канцлера Рейчел Ривз по восстановлению стабильности государственных финансов Великобритании он видит сокращение дефицита до всего лишь 2,3 процента ВВП к 2030 году с 5,7 процента в прошлом году.

МВФ ухудшил прогноз глобального роста на текущий год, ВВП Украины прогнозирует на уровне 2%22.04.25, 17:39 • 7122 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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