Об’єм відшкодування ПДВ збільшився на 30% - голова ДПС Кравченко

В Україні збільшуються обсяги відшкодування податку на додану вартість для платників. Так, з початку року зростання відбулося на 30%. Про це глава Податкової служби Руслан Кравченко заявив під час виступу на "Industrial Evolution: Виробництво вмикає економіку", передає кореспондент УНН.

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Глава ДПС нагадав, що за допомогою зміни підходу до бізнесу, яка полягає у відмові від невиправданого тиску на бізнес, вдалося перевиконати план з податкових надходжень. А це своєю чергою збільшило можливості з відшкодування ПДВ.

Завдяки перевиконанню, завдяки надходженню додаткових коштів, ми збільшуємо відшкодування ПДВ – на сьогодні за січень, лютий, березень ми сплатили на 30% більше ніж у (відповідному періоді – ред.) 24 році, тобто відшкодували бізнесу ПДВ. Всі заявки розглядаються, скарг взагалі немає. Чи документальна перевірка, чи камеральна – проходимо весь цей шлях і відшкодовуємо бізнесу ПДВ - заявив Кравченко.

Нагадаємо

ДПС перевиконала план надходжень за перший квартал 2025 року на 36 млрд (+12,9 % до показників Мінфіну). Зокрема, у березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн. Щодо відшкодування ПДВ, то протягом січня – лютого було відшкодовано понад 28,7 млрд грн, у березні – 13,8 млрд грн.

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