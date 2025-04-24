Объем возмещения НДС увеличился на 30% - глава ГНС Кравченко

В Украине увеличиваются объемы возмещения налога на добавленную стоимость для плательщиков. Так, с начала года рост произошел на 30%. Об этом глава Налоговой службы Руслан Кравченко заявил во время выступления на "Industrial Evolution: Производство включает экономику", передает корреспондент УНН.

Детали

Глава ГНС напомнил, что с помощью изменения подхода к бизнесу, заключающегося в отказе от неоправданного давления на бизнес, удалось перевыполнить план по налоговым поступлениям. А это в свою очередь увеличило возможности по возмещению НДС.

Благодаря перевыполнению, благодаря поступлению дополнительных средств, мы увеличиваем возмещение НДС – на сегодня за январь, февраль, март мы заплатили на 30% больше, чем в (соответствующем периоде – ред.) 24 году, то есть возместили бизнесу НДС. Все заявки рассматриваются, жалоб вообще нет. Или документальная проверка, или камеральная – проходим весь этот путь и возмещаем бизнесу НДС - заявил Кравченко.

Напомним

ГНС перевыполнила план поступлений за первый квартал 2025 года на 36 млрд (+12,9 % к показателям Минфина). В частности, в марте показатели поступлений перевыполнены на 14 млрд грн. Что касается возмещения НДС, то в течение января – февраля было возмещено более 28,7 млрд грн, в марте – 13,8 млрд грн.

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