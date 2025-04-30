Держбюджет України у квітні отримав 273,5 млрд грн податків та зборів - Мінфін
Київ • УНН
До загального фонду держбюджету у квітні надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та платежів. Ще 69,2 млрд грн надійшло у вигляді міжнародної допомоги.
До загального фонду державного бюджету у квітні поточного року надійшло 273,5 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство фінансів.
Деталі
За підсумками квітня, Державна податкова служба за звітний місяць акумулювала 82,2 млрд грн, в тому числі:
- 29,2 млрд грн – податку на доходи фізичних осіб та військовий збір;
- 27,0 млрд грн – податку на додану вартість (зібрано 40,0 млрд, відшкодовано – 13,0 млрд грн);
- 15,7 млрд грн – акцизного податку;
- 5,5 млрд грн – податку на прибуток підприємств;
- 3,5 млрд грн – рентної плати.
Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 53,2 млрд гривень.
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Ще 63,9 млрд грн до загального фонду державного бюджету у квітні надійшло від НБУ у якості частини від прибутку Нацбанку.
Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у квітні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) в розмірі 69,2 млрд гривень.
Загалом, за оперативними даними, за підсумками квітня 2025 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 332,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 48,4 млрд грн (станом на 29 квітня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.
Нагадаємо
Резиденти Дія.City задекларували понад 3 млрд грн податку на прибуток з початку 2025 року. За минулий рік вони сплатили до бюджету 16,8 млрд грн податків.