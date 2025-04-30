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Госбюджет Украины в апреле получил 273,5 млрд грн налогов и сборов – Минфин

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В общий фонд госбюджета в апреле поступило 273,5 млрд грн налогов, сборов и платежей. Еще 69,2 млрд грн поступило в виде международной помощи.

Госбюджет Украины в апреле получил 273,5 млрд грн налогов и сборов – Минфин

В общий фонд государственного бюджета в апреле текущего года поступило 273,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство финансов.

Детали

По итогам апреля, Государственная налоговая служба за отчетный месяц аккумулировала 82,2 млрд грн, в том числе:

- 29,2 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военный сбор;

- 27,0 млрд грн – налога на добавленную стоимость (собрано 40,0 млрд, возмещено – 13,0 млрд грн);

- 15,7 млрд грн – акцизного налога;  

- 5,5 млрд грн – налога на прибыль предприятий;

- 3,5 млрд грн – рентной платы.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 53,2 млрд гривен.

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Еще 63,9 млрд грн в общий фонд государственного бюджета в апреле поступило от НБУ в качестве части от прибыли Нацбанка.

Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 69,2 млрд гривен.

В общем, по оперативным данным, по итогам апреля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 332,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 48,4 млрд грн (по состоянию на 29 апреля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.

Напомним

Резиденты Дія.City задекларировали более 3 млрд грн налога на прибыль с начала 2025 года. За прошлый год они уплатили в бюджет 16,8 млрд грн налогов.

Лилия Набока

Лилия Набока

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