Госбюджет Украины в апреле получил 273,5 млрд грн налогов и сборов – Минфин
Киев • УНН
В общий фонд госбюджета в апреле поступило 273,5 млрд грн налогов, сборов и платежей. Еще 69,2 млрд грн поступило в виде международной помощи.
В общий фонд государственного бюджета в апреле текущего года поступило 273,5 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство финансов.
Детали
По итогам апреля, Государственная налоговая служба за отчетный месяц аккумулировала 82,2 млрд грн, в том числе:
- 29,2 млрд грн – налога на доходы физических лиц и военный сбор;
- 27,0 млрд грн – налога на добавленную стоимость (собрано 40,0 млрд, возмещено – 13,0 млрд грн);
- 15,7 млрд грн – акцизного налога;
- 5,5 млрд грн – налога на прибыль предприятий;
- 3,5 млрд грн – рентной платы.
Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 53,2 млрд гривен.
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Еще 63,9 млрд грн в общий фонд государственного бюджета в апреле поступило от НБУ в качестве части от прибыли Нацбанка.
Другим важным источником доходов общего фонда государственного бюджета в апреле этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) в размере 69,2 млрд гривен.
В общем, по оперативным данным, по итогам апреля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 332,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 48,4 млрд грн (по состоянию на 29 апреля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.
Напомним
Резиденты Дія.City задекларировали более 3 млрд грн налога на прибыль с начала 2025 года. За прошлый год они уплатили в бюджет 16,8 млрд грн налогов.