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Резиденти Дія.City задекларували вже понад 3 млрд грн податку на прибуток цього року - Кравченко

Київ • УНН

 • 3506 перегляди

Резиденти Дія.City задекларували понад 3 млрд грн податку на прибуток з початку 2025 року. За минулий рік вони сплатили до бюджету 16,8 млрд грн податків.

Резиденти Дія.City задекларували вже понад 3 млрд грн податку на прибуток цього року - Кравченко

Резиденти спеціального правового режиму Дія.City задекларували понад 3 млрд грн податку на прибуток від початку 2025 року. Про це голова Державної податкової служби Руслан Кравченко написав у Telegram, пише УНН.

Деталі 

"Зустрівся з представниками Diia.City United. Це бізнес-спілка, яка об'єднує продуктові технологічні компанії резидентів Дія.City. За минулий рік резиденти Дія.City сплатили до бюджету 16,8 млрд грн податків. Цьогоріч вони вже задекларували понад 3 млрд грн податку на прибуток", - повідомив Кравченко.

Також Кравченко зазначив, що мав продуктивну та відверту розмову про реальні запити та проблеми, які турбують IT-бізнес. 

Кравченко: доступ податкової до банківської таємниці всередині країни буде можливий за умови ухвалення закону28.04.25, 12:19 • 5476 переглядiв

"Такий діалог має бути постійним, щоб прибирати всі перепони, які заважають системним змінам", - додав голова ДПС.

Кравченко окреслив найбільш актуальні теми: 

  • оподаткування віртуальних активів - перший крок до врегулювання крипторинку. Йдеться про забезпечення правової визначеності, захисту прав учасників ринку, сприяння розвитку інноваційних технологій та залучення інвестицій;
    • оподаткування доходів, отриманих через онлайн платформи - побудова системного контролю за торгівлею в Інтернеті без автоматичного доступу податкової до банківських рахунків фізосіб;
      • оподаткування ПДВ IT-послуг, що за словами Кравченка, є складним питанням, яке потребує комплексного вирішення. 

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        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

        ЕкономікаТехнології
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