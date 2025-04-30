Резиденти Дія.City задекларували вже понад 3 млрд грн податку на прибуток цього року - Кравченко
Київ • УНН
Резиденти Дія.City задекларували понад 3 млрд грн податку на прибуток з початку 2025 року. За минулий рік вони сплатили до бюджету 16,8 млрд грн податків.
Резиденти спеціального правового режиму Дія.City задекларували понад 3 млрд грн податку на прибуток від початку 2025 року. Про це голова Державної податкової служби Руслан Кравченко написав у Telegram, пише УНН.
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"Зустрівся з представниками Diia.City United. Це бізнес-спілка, яка об'єднує продуктові технологічні компанії резидентів Дія.City. За минулий рік резиденти Дія.City сплатили до бюджету 16,8 млрд грн податків. Цьогоріч вони вже задекларували понад 3 млрд грн податку на прибуток", - повідомив Кравченко.
Також Кравченко зазначив, що мав продуктивну та відверту розмову про реальні запити та проблеми, які турбують IT-бізнес.
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"Такий діалог має бути постійним, щоб прибирати всі перепони, які заважають системним змінам", - додав голова ДПС.
Кравченко окреслив найбільш актуальні теми:
- оподаткування віртуальних активів - перший крок до врегулювання крипторинку. Йдеться про забезпечення правової визначеності, захисту прав учасників ринку, сприяння розвитку інноваційних технологій та залучення інвестицій;
- оподаткування доходів, отриманих через онлайн платформи - побудова системного контролю за торгівлею в Інтернеті без автоматичного доступу податкової до банківських рахунків фізосіб;
- оподаткування ПДВ IT-послуг, що за словами Кравченка, є складним питанням, яке потребує комплексного вирішення.
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