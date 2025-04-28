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Кравченко: доступ податкової до банківської таємниці всередині країни буде можливий за умови ухвалення закону

Київ • УНН

 • 3480 перегляди

Державна податкова служба України вже використовує інформацію, що є банківською таємницею, отримуючи її від інших країн. Доступ до банківської таємниці українців можливий за умови ухвалення закону.

Кравченко: доступ податкової до банківської таємниці всередині країни буде можливий за умови ухвалення закону

Державна податкова служба України вже використовує інформацію, що є банківською таємницею, отримуючи її від інших країн в межах автоматичного податкового обміну (CRS). Однак доступ до банківської таємниці українців всередині країни буде можливий тільки за умови ухвалення відповідного законодавства. Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко в інтерв'ю для "Економічної правди", передає УНН

Деталі 

Кравченко пояснив, що ДПС уже розпочала важливу реформу, яка є частиною Національної стратегії доходів. І вона є частиною виконання зобов'язань перед міжнародними партнерами, зокрема Міжнародним валютним фондом (МВФ).

За його словами, ця реформа передбачає такі кроки як: кадрова робота, навчання співробітників, внутрішня боротьба з корупцією.

"Стратегією доходів передбачена робота з підвищення рівня добровільної сплати податків. Ми повинні затвердити і запустити процес управління податковими ризиками - коли підприємства потрапляють у план перевірок на підставі автоматично виявлених ризиків, скласти та перевірити критерії цієї ризиковості", - зазначив Кравченко.

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Він додав, що стратегічна мета реформи ДПС - повернення довіри. 

"ДПС намагається бути прозорою і відкритою. Разом з директорами департаментів проводимо зустрічі з бізнесом, намагаємося налагодити спілкування. Раніше як було? Підприємство, наприклад, віднесли до ризикових, проте ніхто не може пояснити, у чому була причина. Зараз ми створили консультаційні центри. Намагаюся змусити працівників ДПС дзвонити та пояснювати підприємствам, у чому була причина такого рішення. Раніше такого спілкування не було", - пояснив Кравченко.

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На уточнююче запитання щодо довіри до податкової - чи такий акцент у стратегії доходів зроблений через те, що ДПС мають надати доступ до банківської таємниці, і чи готова податкова отримати такий доступ, Кравченко зазначив: "Недавно була зустріч з МВФ, під час якої порушувалося питання, як ми використовуємо отриману інформацію від інших країн у межах автоматичного податкового обміну (CRS). До цієї системи підключилися 50 країн, відбувається обмін інформацією. Наразі ДПС уже отримує інформацію, яка є банківською таємницею, від інших країн. Ми її використовуємо та надійно зберігаємо".

На уточнення, чи йдеться про рахунки українців у закордонних банках, а не про рахунки українців в Україні, голова ДПС зауважив: "Так, адже є закон".

Доступ до банківської таємниці можуть отримати правоохоронні органи шляхом звернення з клопотанням до слідчого судді в межах кримінального провадження. Якщо такий доступ буде надано нам законом, то виникне питання, у якій системі (програмне забезпечення - ред.) ми будемо працювати з банківською таємницею. Ще одне питання - зберігання інформації

- зазначив Кравченко.

"Я вважаю, що Державна податкова служба готова до цього. Хоча є різні думки щодо потенційних зловживань, проте такий доступ точно не стосуватиметься тих громадян, які сплачують податки та не порушують закон", - додав він.

На запитання про те, чи підтримує Кравченко ідею надання доступу до банківської таємниці податковій, він відповів: "Я виконавець закону: буде закон - будемо виконувати, не буде - не будемо".

Нагадаємо 

Раніше в інтервʼю Forbes голова НБУ Андрій Пишний заявив про неприпустимість безконтрольного доступу до банківської таємниці

За його словами, у ЄС існують встановлені практики та вимоги щодо боротьби з легалізацією доходів і ухиленням від сплати податків, проте ніде не передбачено необмеженого доступу до банківської таємниці.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ЕкономікаФінанси
Державна податкова служба України
Руслан Кравченко
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