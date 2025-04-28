Кравченко: доступ налоговой к банковской тайне внутри страны будет возможен при условии принятия закона

Государственная налоговая служба Украины уже использует информацию, являющуюся банковской тайной, получая ее от других стран в рамках автоматического налогового обмена (CRS). Однако доступ к банковской тайне украинцев внутри страны будет возможен только при принятии соответствующего законодательства. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в интервью для "Экономической правды", передает УНН.

Детали

Кравченко пояснил, что ГНС уже начала важную реформу, являющуюся частью Национальной стратегии доходов. И она является частью выполнения обязательств перед международными партнерами, в частности Международным валютным фондом (МВФ).

По его словам, эта реформа предусматривает такие шаги как: кадровая работа, обучение сотрудников, внутренняя борьба с коррупцией.

"Стратегией доходов предусмотрена работа по повышению уровня добровольной уплаты налогов. Мы должны утвердить и запустить процесс управления налоговыми рисками - когда предприятия попадают в план проверок на основании автоматически выявленных рисков, составить и проверить критерии этой рискованности", - отметил Кравченко.

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Он добавил, что стратегическая цель реформы ГНС – возвращение доверия.

"ГНС пытается быть прозрачной и открытой. Вместе с директорами департаментов проводим встречи с бизнесом, пытаемся наладить общение. Раньше как было? Предприятие, например, отнесли к рискованным, однако никто не может объяснить, в чем была причина. Сейчас мы создали консультационные центры. Пытаюсь заставить работников ГНС звонить и объяснять предприятиям, в чем была причина такого решения. Раньше такого общения не было", - пояснил Кравченко.

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На уточняющий вопрос о доверии к налоговой - сделан ли такой акцент в стратегии доходов из-за того, что ГНС должны предоставить доступ к банковской тайне, и готова ли налоговая получить такой доступ, Кравченко отметил: "Недавно была встреча с МВФ, во время которой поднимался вопрос, как мы используем полученную информацию от других стран в рамках автоматического налогового обмена (CRS). К этой системе подключились 50 стран, происходит обмен информацией. Сейчас ГНС уже получает информацию, являющуюся банковской тайной, от других стран. Мы ее используем и надежно храним".

На уточнение, идет ли речь о счетах украинцев в зарубежных банках, а не о счетах украинцев в Украине, глава ГНС заметил: "Да, ведь есть закон".

Доступ к банковской тайне могут получить правоохранительные органы путем обращения с ходатайством к следственному судье в рамках уголовного производства. Если такой доступ будет предоставлен нам законом, то возникнет вопрос, в какой системе (программное обеспечение - ред.) мы будем работать с банковской тайной. Еще один вопрос – хранение информации - отметил Кравченко.

"Я считаю, что Государственная налоговая служба готова к этому. Хотя есть разные мнения относительно потенциальных злоупотреблений, однако такой доступ точно не будет касаться тех граждан, которые платят налоги и не нарушают закон", - добавил он.

На вопрос о том, поддерживает ли Кравченко идею предоставления доступа к банковской тайне налоговой, он ответил: "Я исполнитель закона: будет закон - будем выполнять, не будет - не будем".

Напомним

Ранее в интервью Forbes глава НБУ Андрей Пышный заявил о недопустимости бесконтрольного доступа к банковской тайне.

По его словам, в ЕС существуют установленные практики и требования по борьбе с легализацией доходов и уклонением от уплаты налогов, однако нигде не предусмотрен неограниченный доступ к банковской тайне.