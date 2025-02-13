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Податкова не отримає неконтрольованого доступу до банківської таємниці - очільник НБУ

Податкова не отримає неконтрольованого доступу до банківської таємниці - очільник НБУ

Київ • УНН

 • 24567 перегляди

Голова НБУ Андрій Пишний заявив про неприпустимість безконтрольного доступу до банківської таємниці. За його словами, це фундаментальний інститут довіри до банків, який має регулюватися відповідними процедурами.

Національний банк України не погоджується з безконтрольним і необмеженим позасудовим доступом податкових чи інших органів до банківської таємниці. Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний в інтервʼю Forbes, пише УНН.

Банківська таємниця – один із фундаментальних інститутів довіри до банків і фінансової системи. Цивільний кодекс чітко визначає, що банки є гарантами таємниці банківського рахунку. НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу. Має бути дотримана відповідна процедура

- сказав Пишний.

За його словами, у ЄС існують встановлені практики та вимоги щодо боротьби з легалізацією доходів і ухиленням від сплати податків, проте ніде не передбачено необмеженого доступу до банківської таємниці. Тому не можна стверджувати, що банківська інформація розкриватиметься безконтрольно чи без належного регулювання.

Експерти: відкрити банківську таємницю та залізти в кишені українців – персональна ціль Гетманцева04.01.24, 14:06 • 102186 переглядiв

НБУ влаштує дотримання базових принципів і розуміння цінності банківської таємниці, як обовʼязкового елементу фінансової стабільності. Наразі про деталі регулювання говорити передчасно, іде міжвідомча взаємодія. Комунікуємо з правоохоронними й податковими органами, депутатами, іншими органами влади. Ми чітко позиціонуємо, що банківська таємниця - фундаментальний інститут, не менш важливий за презумпцію невинуватості

- наголосив очільник НБУ.

Нагадаємо 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що банківська таємниця захищає лише "злодіїв та злочинців". На його думку, податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних українців, що охороняються банківською таємницею.

СЕО Mitrax та адвокат Юрій Бабенко в ексклюзивному коментарі для УНН розповідав, чи суперечить це правам громадян та які наслідки це матиме.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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