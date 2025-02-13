Податкова не отримає неконтрольованого доступу до банківської таємниці - очільник НБУ

Національний банк України не погоджується з безконтрольним і необмеженим позасудовим доступом податкових чи інших органів до банківської таємниці. Про це сказав голова Національного банку України Андрій Пишний в інтервʼю Forbes, пише УНН.

Банківська таємниця – один із фундаментальних інститутів довіри до банків і фінансової системи. Цивільний кодекс чітко визначає, що банки є гарантами таємниці банківського рахунку. НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу. Має бути дотримана відповідна процедура - сказав Пишний.

За його словами, у ЄС існують встановлені практики та вимоги щодо боротьби з легалізацією доходів і ухиленням від сплати податків, проте ніде не передбачено необмеженого доступу до банківської таємниці. Тому не можна стверджувати, що банківська інформація розкриватиметься безконтрольно чи без належного регулювання.

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НБУ влаштує дотримання базових принципів і розуміння цінності банківської таємниці, як обовʼязкового елементу фінансової стабільності. Наразі про деталі регулювання говорити передчасно, іде міжвідомча взаємодія. Комунікуємо з правоохоронними й податковими органами, депутатами, іншими органами влади. Ми чітко позиціонуємо, що банківська таємниця - фундаментальний інститут, не менш важливий за презумпцію невинуватості - наголосив очільник НБУ.

Нагадаємо

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що банківська таємниця захищає лише "злодіїв та злочинців". На його думку, податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних українців, що охороняються банківською таємницею.

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