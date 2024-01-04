Експерти: відкрити банківську таємницю та залізти в кишені українців – персональна ціль Гетманцева

За ідеєю скасувати банківську таємницю стоїть персонально нардеп, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев. Як припускають експерти – це його персональна ціль. Про це член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко та співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін говорили в ефірі YouTube-каналу ALPHA MEDIA, передає УНН.

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За словами експертів, Національна стратегія доходів до 2030 року, яка була нещодавно презентована владою, передбачає повне скасування банківської таємниці. Вважається, що Гетманцев стоїть за розробкою цієї стратегії, яка нібито має посилити фіскальну спроможність держави. На думку ж аналітиків, стратегія спричинить зростання податків, розширення повноважень податкової служби та скасування банківської таємниці.

"Скасування банківської таємниці… побігли спростовувати (представники влади, зокрема Гетманцев – ред.), тому що це тема самого Гетманцева. Якщо трошки в історію зануритися, то 20 років тому, коли була Помаранчева революція – січень 2005 року – молодий аспірант Гетманцев писав кандидатську на тему "Банківська таємниція. Особливості нормативного регулювання"… Це (скасування банківської таємниці – ред.) його персональна ціль", - вважає Олексієнко, додаючи, що Гетманцев вже 20 років тому займався дослідженням питання відкриття банківської таємниці.

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Олексієнко нагадав, що саме після проходження Гетманцева до парламенту були об’єднані два профільні комітети ВР, які всю попередню історію були окремо, це банківський комітет і податковий. І в тому ж 2019 році були ухвалені перші законодавчі норми, які зробили банківську таємницю не такою вже й таємницею – на вимогу деяких правоохоронних органів, АМКУ та інших вповноважених органів, без суду, банки стали зобов’язані відкривати інформацію. У 2020 році банківська таємниця припинила своє існування для виконавчої служби. Далі почалася дискусія, щодо скасування банківської таємниці для податкової. Анатолій Амелін наголосив, що прагнення зруйнувати банківську таємницю, має своє ім’я та прізвище.

"І не просто банківську таємницю, а по суті, залізти до нас у гаманець максимально все витягти, не сильно запитуючи про наше бажання. Просто собі це зафіксуйте" , - зауважив Амелін.

Експерти нагадали про лист НБУ, за яким банки мають передавати регулятору інформацію про всі P2P перекази (перекази між фізособами – ред.) до регулятора. Наступним логічним кроком може стати опадаткування таких переказів, як доходів, однак на заваді цьому стоїть саме банківська таємниця. Вона захищає такі перекази в усьому світі.

"Поки що (стоїть на заваді – ред.). Але її хочуть прибрати цією Національною стратегією доходів", - зауважив Амелін.

Він також нагадав, що для податкової служби не існує презумпції невинуватості

"Для податкової презумпція невинуватості відсутня і ви все є порушниками, підозрюваними – вас можна взяти за одне місце і по суті вами керувати. Забрати ваше майно і так далі". – зауважив експерт.

Нагадаємо

Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки була затверджена на засіданні уряд 27 грудня 2023 року.

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