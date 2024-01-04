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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперты: открыть банковскую тайну и залезть в карманы украинцев - персональная цель Гетманцева

Эксперты: открыть банковскую тайну и залезть в карманы украинцев - персональная цель Гетманцева

Киев • УНН

 • 102185 просмотра

Как сообщается, народный депутат Даниил Гетманцев стоит за стратегией отмены банковской тайны в Украине - шагом, который, как опасаются критики, может привести к усилению фискального контроля и потере приватности.

За идеей отменить банковскую тайну стоит персонально нардеп, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев. Как предполагают эксперты - это его персональная цель. Об этом член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин говорили в эфире YouTube-канала ALPHA MEDIA, передает УНН.

Детали

По словам экспертов, Национальная стратегия доходов до 2030 года, которая была недавно презентована властями, предусматривает полную отмену банковской тайны. Считается, что Гетманцев стоит за разработкой этой стратегии, которая якобы должна усилить фискальную способность государства. По мнению же аналитиков, стратегия повлечет за собой рост налогов, расширение полномочий налоговой службы и отмену банковской тайны.

"Отмену банковской тайны... побежали опровергать (представители власти, в частности Гетманцев - ред.), потому что это тема самого Гетманцева. Если немножко в историю окунуться, то 20 лет назад, когда была Оранжевая революция - январь 2005 года - молодой аспирант Гетманцев писал кандидатскую на тему "Банковская тайна. Особенности нормативного регулирования"... Это (отмена банковской тайны - ред.) его персональная цель", - считает Алексеенко, добавляя, что Гетманцев уже 20 лет назад занимался исследованием вопроса открытия банковской тайны.

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Алексеенко напомнил, что именно после прохождения Гетманцева в парламент были объединены два профильных комитета ВР, которые всю предыдущую историю были отдельно, это банковский комитет и налоговый. И в том же 2019 году были приняты первые законодательные нормы, которые сделали банковскую тайну не такой уж и тайной - по требованию некоторых правоохранительных органов, АМКУ и других уполномоченных органов, без суда, банки стали обязаны открывать информацию. В 2020 году банковская тайна прекратила свое существование для исполнительной службы. Далее началась дискуссия об отмене банковской тайны для налоговой. Анатолий Амелин отметил, что стремление разрушить банковскую тайну, имеет свое имя и фамилию.

"И не просто банковскую тайну, а по сути, залезть к нам в кошелек максимально все извлечь, не сильно спрашивая о нашем желании. Просто себе это зафиксируйте", - заметил Амелин.

Эксперты напомнили о письме НБУ, по которому банки должны передавать регулятору информацию обо всех P2P переводах (переводы между физлицами - ред.) к регулятору. Следующим логическим шагом может стать опадаткування таких переводов, как доходов, однако на пути этому стоит именно банковская тайна. Она защищает такие переводы во всем мире.

"Пока что (стоит на пути - ред.). Но ее хотят убрать этой Национальной стратегией доходов", - отметил Амелин.

Он также напомнил, что для налоговой службы не существует презумпции невиновности

"Для налоговой презумпция невиновности отсутствует и вы все являетесь нарушителями, подозреваемыми - вас можно взять за одно место и по сути вами управлять. Забрать ваше имущество и так далее", - отметил эксперт.

Напомним

Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы была утверждена на заседании правительство 27 декабря 2023 года.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика

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