В фирмах "короля обнала" Стрелковского, которого СМИ называют протеже нардепа Гетманцева, провели обыски

Бюро экономической безопасности сообщило о вручении двух подозрений и проведении 35 обысков в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины. На сайте БЭБ его называют "королем обнала", передает УНН.

По информации источника в правоохранительных органах речь идет о "Стрелке" - Вячеславе Стрелковском, которого ранее СНБО внесло в санкционный список крупнейших обнальщиков Украины, а впоследствии Президент лишил гражданства.

БЭБ сообщает, что по подсчетам аналитиков, объем финансовых операций с НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы - 21 млрд грн. Сейчас детективы принимают меры по установлению окончательной суммы ущерба, нанесенного бюджету, но экспертизами уже подтверждена сумма в 767 млн грн.

Расследование охватывает период 2020 - 2023 годов, пока существовала схема махинаций с НДС, несмотря на постоянное обновление руководства налоговой. Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что налоговая прекратила большую часть тех системных схем злоупотребления с НДС, которые имели место при предыдущей власти. Однако со сменой руководства в ГНС только одно предприятие-поставщик фейкового налогового кредита фирм Стрелковского было заблокировано, остальные его компании продолжили работать.

В своем расследовании блогер Сергей Иванов связывает это с поддержкой конвертационных центров "Стрелка" со стороны самого Гетманцева, которого считают теневым куратором налоговой.

В своем последнем расследовании Иванов обвинил нардепа в системных схемах с налогами собственных компаний, негласном руководстве налоговой и сотрудничестве со Стрелковским и королем контрабанды Альпериным.