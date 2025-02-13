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Налоговая не получит неконтролируемого доступа к банковской тайне - глава НБУ

Налоговая не получит неконтролируемого доступа к банковской тайне - глава НБУ

Киев  •  УНН

 • 1144 просмотра

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Глава НБУ Андрей Пышный заявил о недопустимости бесконтрольного доступа к банковской тайне. По его словам, это фундаментальный институт доверия к банкам, который должен регулироваться соответствующими процедурами.

Национальный банк Украины не согласен с бесконтрольным и неограниченным внесудебным доступом налоговых или других органов к банковской тайне. Об этом сказал председатель Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью Forbes, пишет УНН.

Банковская тайна - один из фундаментальных институтов доверия к банкам и финансовой системе. Гражданский кодекс четко определяет, что банки являются гарантами тайны банковского счета. НБУ готов обсуждать процедуру, регламенты, но не может согласиться с бесконтрольным и неограниченным внесудебным доступом к банковской тайне для любого органа. Должна быть соблюдена соответствующая процедура

- сказал Пышный.

По его словам, в ЕС существуют установленные практики и требования по борьбе с легализацией доходов и уклонением от уплаты налогов, однако нигде не предусмотрен неограниченный доступ к банковской тайне. Поэтому нельзя утверждать, что банковская информация будет раскрываться бесконтрольно или без надлежащего регулирования.

Эксперты: открыть банковскую тайну и залезть в карманы украинцев - персональная цель Гетманцева04.01.24, 14:06 • 102131 просмотр

НБУ устроит соблюдение базовых принципов и понимание ценности банковской тайны, как обязательного элемента финансовой стабильности. Сейчас о деталях регулирования говорить преждевременно, идет межведомственное взаимодействие. Коммуницируем с правоохранительными и налоговыми органами, депутатами, другими органами власти. Мы четко позиционируем, что банковская тайна - фундаментальный институт, не менее важный, чем презумпция невиновности

- подчеркнул глава НБУ.

Напомним 

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что банковская тайна защищает только «воров и преступников». По его мнению, налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным украинцев, охраняемым банковской тайной.

СЕО Mitrax и адвокат Юрий Бабенко в эксклюзивном комментарии для УНН рассказывал, противоречит ли это правам граждан и какие последствия это будет иметь.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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