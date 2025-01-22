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Розкриття банківської таємниці: які ризики для українців

Розкриття банківської таємниці: які ризики для українців

Київ • УНН

 • 111490 перегляди

Міністр фінансів виступає за розкриття банківської таємниці для податкової служби. Експерти попереджають про ризики відтоку коштів з банків та порушення міжнародних конвенцій.

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що вони розглядають розкриття банківської таємниці, що викликало занепокоєння громадян. СЕО Mitrax та адвокат Юрій Бабенко в ексклюзивному коментарі для УНН розповів, чи суперечить це правам громадян та які наслідки це матиме.

Сенс банківської таємниці в тому, що відомості про операції з банківськими рахунками надає сам клієнт, тобто окрім нього більше ніхто не має права доступу до цієї інформації

- пояснює експерт.

За його словами, клієнт може надати доручення на будь-яку іншу особу для розпорядження його банківською таємницею. Лише тоді ця особа буде мати право на таку інформацію. 

Пан Юрій зазначає, що також у банківському договорі клієнт може підписати, що він дає згоду банку на розголошення його банківської таємниці. В такому випадку банк буде мати повне право розголосити її.

"Тобто, це як адвокатська чи лікарська таємниця. Це та історія, яка потрібна для довіри клієнта та прозорості грошового обігу. Глобальна її ціль — це зменшення корупції та довіра до банківської системи", - розповідає Бабенко.

Експерти: відкрити банківську таємницю та залізти в кишені українців – персональна ціль Гетманцева04.01.24, 14:06 • 102186 переглядiв

Щодо бажання Мінфіну розкрити банківську таємницю, то, на думку експерта, це суперечить Європейським цінностям. "Не бачу логіки в його словах. Мінфін прикривається "вимогами" євроінтеграції, але в Європі навпаки цінується право власності — воно не порушне. Кошти ж прирівнюються до майна, тому на них так само поширюються вимоги щодо непорушності права власності, як і на майно. В усіх європейських країнах існує банківська таємниця і розкривається вона тільки через суд, " - пояснює експерт.

За його словами, в Україні це доволі часта проблема. Правоохоронні органи аргументувавши своє клопотання до суду мають право подати заяву на розкриття банківської таємниці та суд має винести по цьому ухвалу. Коли він її винесе, то правоохоронці звертаються до банків для розкриття банківської таємниці.

"Є у нас в країні проблеми з тим, що такі клопотання слабо аргументовані та майже завжди на такі заяви правоохоронних органів суди дозволяють розкриття банківської таємниці. Але це не означає, щоб потрібно на законодавчому рівні закріплювати це свавілля.

Для чого це Мінфіну? Скоріше за все, аби показати людям, що вони хочуть викорінити корупцію і щоб всі були відкритими в податкових питаннях", - каже Бабенко.

Він пояснює, що розкриття банківської таємниці буде порушувати не тільки внутрішнє законодавство, але й міжнародні конвенції.

Розкриття банківської таємниці без рішення суду - це чергове закручування гайок і вивертання кишень, вважає нардеп03.04.24, 10:39 • 102575 переглядiв

На питання журналістки, як це вплине на українців, СЕО Mitrax Юрій Бабенко відповів: 

"Однозначно відбудеться відтік коштів з банків. Люди не будуть розбиратися в цій темі. Буде певне хвилювання серед громадян".

Експерт навів приклад паніки людей, коли під час оформлення Зимової єПідтримки потрібно було дати згоду на розкриття банківської таємниці.

"Не важливо, кому ті рахунки відкриють чи податковій, чи комусь іншому — це спричинить відтік коштів", - додав експерт.

На питання журналістки, скільки в теоріях може зайняти часу процедура розкриття банківської таємниці на законодавчому рівні Бабенко відповів:

"Швидко це не вийде. Це мають внести в Цивільний Кодекс зміни, щоб це зробити потрібно не менше ніж пів року". 

Нагадаємо 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що банківська таємниця захищає лише "злодіїв та злочинців".

На його думку, податкова служба повинна отримати доступ до фінансових даних українців, що охороняються банківською таємницею.

На таку заяву відреагував Нацбанк:

"Значення інституту банківської таємниці є не менш важливим, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості, яка становить фундамент довіри в суспільстві", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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