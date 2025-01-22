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Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Киев  •  УНН

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Министр финансов выступает за раскрытие банковской тайны для налоговой службы. Эксперты предупреждают о рисках оттока средств из банков и нарушении международных конвенций.

Недавно министр финансов Сергей Марченко рассказал, что они рассматривают раскрытие банковской тайны, что вызвало беспокойство граждан. СЕО Mitrax и адвокат Юрий Бабенко в эксклюзивном комментарии для УНН рассказал, противоречит ли это правам граждан и какие последствия это будет иметь.

Смысл банковской тайны в том, что сведения об операциях с банковскими счетами предоставляет сам клиент, то есть кроме него больше никто не имеет права доступа к этой информации

- объясняет эксперт.

По его словам, клиент может предоставить доверенность на любое другое лицо для распоряжения его банковской тайной. Только тогда это лицо будет иметь право на такую информацию. 

Господин Юрий отмечает, что также в банковском договоре клиент может подписать, что он дает согласие банку на разглашение его банковской тайны. В таком случае банк будет иметь полное право разгласить ее.

"То есть, это как адвокатская или врачебная тайна. Это та история, которая нужна для доверия клиента и прозрачности денежного обращения. Глобальная ее цель - это уменьшение коррупции и доверие к банковской системе", - рассказывает Бабенко.

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Относительно желания Минфина раскрыть банковскую тайну, то, по мнению эксперта, это противоречит Европейским ценностям. "Не вижу логики в его словах. Минфин прикрывается "требованиями" евроинтеграции, но в Европе наоборот ценится право собственности - оно не нарушено. Средства же приравниваются к имуществу, поэтому на них так же распространяются требования о нерушимости права собственности, как и на имущество. Во всех европейских странах существует банковская тайна и раскрывается она только через суд," - объясняет эксперт.

По его словам, в Украине это довольно частая проблема. Правоохранительные органы аргументировав свое ходатайство в суд имеют право подать заявление на раскрытие банковской тайны и суд должен вынести по этому постановление. Когда он его вынесет, то правоохранители обращаются к банкам для раскрытия банковской тайны.

"Есть у нас в стране проблемы с тем, что такие ходатайства слабо аргументированы и почти всегда на такие заявления правоохранительных органов суды разрешают раскрытие банковской тайны. Но это не значит, чтобы нужно на законодательном уровне закреплять этот беспредел.

Для чего это Минфину? Скорее всего, чтобы показать людям, что они хотят искоренить коррупцию и чтобы все были открытыми в налоговых вопросах", - говорит Бабенко.

Он объясняет, что раскрытие банковской тайны будет нарушать не только внутреннее законодательство, но и международные конвенции.

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На вопрос журналистки, как это повлияет на украинцев, СЕО Mitrax Юрий Бабенко ответил: 

"Однозначно произойдет отток средств из банков. Люди не будут разбираться в этой теме. Будет определенное волнение среди граждан".

Эксперт привел пример паники людей, когда при оформлении Зимней еПоддержки нужно было дать согласие на раскрытие банковской тайны.

"Не важно, кому те счета откроют или налоговой, или кому-то другому - это повлечет отток средств", - добавил эксперт.

На вопрос журналистки, сколько в теориях может занять времени процедура раскрытия банковской тайны на законодательном уровне Бабенко ответил:

"Быстро это не получится. Это должны внести в Гражданский Кодекс изменения, чтобы это сделать нужно не менее полугода". 

Напомним 

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что банковская тайна защищает только "воров и преступников".

По его мнению, налоговая служба должна получить доступ к финансовым данным украинцев, охраняемым банковской тайной.

На такое заявление отреагировал Нацбанк:

"Значение института банковской тайны является не менее важным, чем определенный в Конституции принцип презумпции невиновности, которая составляет фундамент доверия в обществе", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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