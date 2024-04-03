Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп.

В цивилизованном мире раскрытие налоговой банковской тайны без решения суда невозможно, поэтому это - очередное закручивание гаек и выворачивание карманов украинцев. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цимбалюк.

Я полностью поддерживаю украинцев, которые выступают против того, чтобы налоговики имели доступ к банковской тайне без решения суда. Действительно, в цивилизованных странах мира такого не существует. Это (доступ к банковской тайне - ред.) должно быть как сейчас - исключительно по решению суда - отметил Цимбалюк.

По его словам, сейчас банковская тайна является своеобразной защитой денег граждан от налоговой.

"Раскроем банковскую тайну - и все будут обложены налогом", - добавил Цимбалюк.

Нардеп считает, что сейчас есть достаточное количество нормативно-правовой базы, чтобы раскрывать банковскую тайну, в частности, через решение суда, которое принимается после обоснования правоохранительных органов. Он добавил, что во время действия военного положения правоохранителям даже стало проще получать такие решения судов.

"Так что это (идея раскрытия банковской тайны без решения суда - ред.) очередное, как говорят, закручивание гаек и выворачивание карманов. И где есть гарантии, что те, кто будут раскрывать банковскую тайну, не будут злоупотреблять?" - отметил Цимбалюк.

Добавим

По данным Центра социально-экономических исследований CASE Украина, более 60% украинцев выступают против отмены запрета раскрытия налоговым органам банковской тайны о наличии и движении средств на счетах должника (налогоплательщика) без решения суда. Руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко в комментарии УНН отметил, что открытие банковской тайны налоговой приведет к уменьшению количества денежных переводов, в том числе и донатов.

Напомним

За идеей раскрытия налоговой банк стоит глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Даниил Гетманцев. Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко в комментарии УНН отметил, что это мечта Гетманцева.

Алексеенко также добавил, что Гетманцев планомерно уничтожает механизм банковской тайны в Украине, начиная с 2019 года. Для этого он в частности заложил идею открытия доступа налоговой к карточным счетам украинцев в Национальную стратегию доходов.

Алексеенко отметил, что сейчас банковская тайна защищает деньги граждан на карточных счетах от налоговой, а раскрытие банковской тайны позволит облагать всех и все налогом.

Эксперты неоднократно указывали на то, что Гетманцев - это серый кардинал налоговой и руководит ею в ручном режиме через своих людей в ГНС Украины, в частности, как пишут СМИ, через своего бывшего помощника Евгения Сокура, который сейчас исполняет обязанности заместителя председателя ГНС Украины. Поэтому своими действиями, в том числе и по раскрытию банковской тайны, Гетманцев подыгрывает налоговой и пытается сделать все, чтобы они чувствовали себя "хозяевами жизни".

Позже Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением правления НБУ от 14 июля 2006 года.

По данным регулятора, изменения связаны с необходимостью приведения правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие с Законом Украины "О банках и банковской деятельности" и совершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины.