Є ознаки того, що Гетманцев керує податковою в ручному режимі - Амелін

Є ознаки того, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев керує Державною податковою службою в ручному режимі. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив виконавчий директор та співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін.

"Я не можу це стверджувати (що Гетманцев контролює податкову в ручному режимі – ред.), бо я не тримав свічку, але коли Гетманцев як голова комітету, як посадова особа пише в себе на сторінці свій контактний номер телефону – мовляв, якщо є якісь проблеми, то звертайтеся до мене – це і є пряма ознака ручного керування податковою", - зазначив Амелін.

Він додав, що працював не тільки в Україні, а й в Азії, в Гонконзі, в Латвії, в ОАЕ, і жодного разу не мав жодних проблем із податковою. "Більше того – мені жодного разу чиновники не давали своїх приватних телефонів. Вони кажуть – у нас є система, вона прозора", - уточнив Амелін.

За його словами, у США підхід щодо державних службовців наступний: вони повинні використовувати офіційні телефони, внесені в реєстр, до яких немає доступу, для запобігання можливостям якихось персональних преференцій.

"Тому такий підхід є непрямою ознакою того, що він (Гетманцев – ред.) керує податковою в ручному режимі", - зазначив Амелін.

Водночас він додав, що нинішня податкова політика, яка проводиться в Україні, вбиває економіку, і через неї українська держава програє у конкуренції з іншими країнами. Про це, за словами експерта, свідчать рейтинги щодо простоти сплати податків та рейтинги економічної свободи, де українська податкова система створює більше перешкод для бізнесу, ніж допомоги для його розвитку.

"Те, що робиться сьогодні в плані податкової політики загалом в країні, – це вбиває економіку, це не задає стимул для її зростання і це дає нашим конкурентам – іншим державам – більше можливості для конкуренції, ми програємо конкуренцію", - сказав Амелін.

Експерт додав, що нині в комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики існує конфлікт між Гетманцевим з його поплічниками та тими членами комітету, які не підтримують таку податкову політику в Україні. " У нього (Гетманцева – ред.) у комітеті є кілька поплічників. Також у комітеті є конфлікти, саме на питанні застосування податкової політики", - зазначив Амелін.

"Більше того – уся податкова система, яка працює в Україні, вона працює на оптимізацію податків. Тому що держава недоотримує, але вони отримують корупційну ренту, коли заплющують очі на ці процеси. І це є велика система, де Гетманцев - один із гвинтиків. І цю систему можна перебудувати, але треба розуміти, скільки дійсно потрібно податків для економіки", - додав експерт.

Нагадаємо

З травня 2022 року в.о. заступника Державної податкової служби України працює Євген Сокур. Представники бізнесу та експерти вважають його людиною нардепа, керівника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

Крім того, опитування Соціополісу показало, що українські підприємці позитивно ставляться до Президента Володимира Зеленського, але мають значно негативне ставлення до народного депутата Данила Гетманцева.