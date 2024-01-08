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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 13:42  •  58102 просмотра

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Эксперт считает, что есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме

Есть признаки того, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев руководит Государственной налоговой службой в ручном режиме. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Я не могу это утверждать (что Гетманцев контролирует налоговую в ручном режиме - ред.), потому что я не держал свечу, но когда Гетманцев как глава комитета, как должностное лицо пишет у себя на странице свой контактный номер телефона - мол, если есть какие-то проблемы, то обращайтесь ко мне - это и есть прямой признак ручного управления налоговой", - отметил Амелин.

Он добавил, что работал не только в Украине, но и в Азии, в Гонконге, в Латвии, в ОАЭ, и ни разу не имел никаких проблем с налоговой. "Более того - мне ни разу чиновники не давали своих частных телефонов. Они говорят - у нас есть система, она прозрачная", - уточнил Амелин.

По его словам, в США подход в отношении государственных служащих следующий: они должны использовать официальные телефоны, внесенные в реестр, к которым нет доступа, для предотвращения возможностей каких-то персональных преференций.

"Поэтому такой подход является косвенным признаком того, что он (Гетманцев - ред.) руководит налоговой в ручном режиме", - отметил Амелин.

В то же время он добавил, что нынешняя налоговая политика, которая проводится в Украине, убивает экономику, и из-за нее украинское государство проигрывает в конкуренции с другими странами. Об этом, по словам эксперта, свидетельствуют рейтинги по простоте уплаты налогов и рейтинги экономической свободы, где украинская налоговая система создает больше препятствий для бизнеса, чем помощи для его развития.

"То, что делается сегодня в плане налоговой политики в целом в стране, - это убивает экономику, это не задает стимул для ее роста и это дает нашим конкурентам - другим государствам - больше возможности для конкуренции, мы проигрываем конкуренцию", - сказал Амелин.

Эксперт добавил, что сейчас в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики существует конфликт между Гетманцевым с его приспешниками и теми членами комитета, которые не поддерживают такую налоговую политику в Украине. "У него (Гетманцева - ред.) в комитете есть несколько приспешников. Также в комитете есть конфликты, именно на вопросе применения налоговой политики", - отметил Амелин.

"Более того - вся налоговая система, которая работает в Украине, она работает на оптимизацию налогов. Потому что государство недополучает, но они получают коррупционную ренту, когда закрывают глаза на эти процессы. И это большая система, где Гетманцев - один из винтиков. И эту систему можно перестроить, но надо понимать, сколько действительно нужно налогов для экономики", - добавил эксперт.

Напомним

С мая 2022 года и.о. заместителя Государственной налоговой службы Украины работает Евгений Сокур. Представители бизнеса и эксперты считают его человеком нардепа, руководителя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

Кроме того, опрос Социополиса показал, что украинские предприниматели положительно относятся к Президенту Владимиру Зеленскому, но имеют значительно негативное отношение к народному депутату Даниилу Гетманцеву.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Є ознаки того, що Гетманцев керує податковою в ручному режимі - Амелін
There are signs that Hetmantsev is managing the tax service in a manual mode - Amelin
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