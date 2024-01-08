Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
Киев • УНН
Эксперт считает, что есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме
Есть признаки того, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев руководит Государственной налоговой службой в ручном режиме. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
"Я не могу это утверждать (что Гетманцев контролирует налоговую в ручном режиме - ред.), потому что я не держал свечу, но когда Гетманцев как глава комитета, как должностное лицо пишет у себя на странице свой контактный номер телефона - мол, если есть какие-то проблемы, то обращайтесь ко мне - это и есть прямой признак ручного управления налоговой", - отметил Амелин.
Он добавил, что работал не только в Украине, но и в Азии, в Гонконге, в Латвии, в ОАЭ, и ни разу не имел никаких проблем с налоговой. "Более того - мне ни разу чиновники не давали своих частных телефонов. Они говорят - у нас есть система, она прозрачная", - уточнил Амелин.
По его словам, в США подход в отношении государственных служащих следующий: они должны использовать официальные телефоны, внесенные в реестр, к которым нет доступа, для предотвращения возможностей каких-то персональных преференций.
"Поэтому такой подход является косвенным признаком того, что он (Гетманцев - ред.) руководит налоговой в ручном режиме", - отметил Амелин.
В то же время он добавил, что нынешняя налоговая политика, которая проводится в Украине, убивает экономику, и из-за нее украинское государство проигрывает в конкуренции с другими странами. Об этом, по словам эксперта, свидетельствуют рейтинги по простоте уплаты налогов и рейтинги экономической свободы, где украинская налоговая система создает больше препятствий для бизнеса, чем помощи для его развития.
"То, что делается сегодня в плане налоговой политики в целом в стране, - это убивает экономику, это не задает стимул для ее роста и это дает нашим конкурентам - другим государствам - больше возможности для конкуренции, мы проигрываем конкуренцию", - сказал Амелин.
Эксперт добавил, что сейчас в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики существует конфликт между Гетманцевым с его приспешниками и теми членами комитета, которые не поддерживают такую налоговую политику в Украине. "У него (Гетманцева - ред.) в комитете есть несколько приспешников. Также в комитете есть конфликты, именно на вопросе применения налоговой политики", - отметил Амелин.
"Более того - вся налоговая система, которая работает в Украине, она работает на оптимизацию налогов. Потому что государство недополучает, но они получают коррупционную ренту, когда закрывают глаза на эти процессы. И это большая система, где Гетманцев - один из винтиков. И эту систему можно перестроить, но надо понимать, сколько действительно нужно налогов для экономики", - добавил эксперт.
Напомним
С мая 2022 года и.о. заместителя Государственной налоговой службы Украины работает Евгений Сокур. Представители бизнеса и эксперты считают его человеком нардепа, руководителя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.
Кроме того, опрос Социополиса показал, что украинские предприниматели положительно относятся к Президенту Владимиру Зеленскому, но имеют значительно негативное отношение к народному депутату Даниилу Гетманцеву.
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
Эксперт считает, что есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме.
Президент Украины впервые за историю двусторонних отношений созвонился с президентом Бахрейна
Зеленский и король Бахрейна обсудили продовольственную безопасность и Формулу мира в своем первом телефонном разговоре.
В Нижнем Тагиле взорвалась цистерна рядом с нефтебазой
Взрыв устройства, прикрепленного к цистерне, произошел возле нефтебазы в Нижнем Тагиле, второе устройство было найдено; о пострадавших не сообщается.
Пытали мужчин: перед судом предстанут два работника тернопольского ТЦК
Двух военнослужащих Тернопольского ТЦК СП обвиняют в избиении, пытках и лишении свободы двух мужчин.
Зеленский созвонился с эмиром Кувейта: обсудили сотрудничество в энергетическом и аграрном секторах
Зеленский обсудил с эмиром Кувейта энергетическое и сельскохозяйственное сотрудничество, отметив взаимную поддержку и мирные усилия.
Пляжам Галисии грозит экологическая катастрофа из-за миллионов гранул, которые потерял контейнеровоз в португальских водах
Галисийские пляжи страдают от разлива пластиковых гранул после того, как контейнеровоз потерял свой груз, что побудило сотни волонтеров убирать загрязнение.
рф сформировала максимально агрессивный альянс: Подоляк о глобальной политике
Михаил Подоляк предупреждает, что россия, возглавляя агрессивный альянс, если не потерпит поражение в войне, то эскалирует конфликты во всем мире.
На фоне продвижения войск Израиля: палестинцы эвакуируются из больницы в центре Газы
На фоне продвижения войск ЦАХАЛа в Газе, палестинцы в панике эвакуируются из одной из главных больниц центральной части города.
Синоптики предупреждают о сильном гололеде на дорогах, I уровень опасности: погода на завтра
9-10 января ожидается гололедица на дорогах, ночью температура воздуха снизится до -20°C.
Ермак обсудил с госсекретарем Ватикана инициативу по возвращению депортированных детей
Ермак обсудил с кардиналом Паролином помощь Ватикана в возвращении депортированных украинских детей и подтвердил устойчивость Украины в условиях нападений.