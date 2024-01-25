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Гетманцев дає достатньо інструментів для того, щоб податківці відчували себе "господарями життя" і створювали проблеми бізнесу - експерт

Гетманцев дає достатньо інструментів для того, щоб податківці відчували себе "господарями життя" і створювали проблеми бізнесу - експерт

Київ • УНН

 • 219446 перегляди

Податківці в Україні вважають себе "господарями життя", які можуть створювати проблеми для бізнесу за допомогою інструментів, наданих законодавцями, зокрема Данилом Гетманцевим, головою податкового комітету Верховної Ради, вважає політичний експерт Сергій Гайдай.

Податківці вважають себе "господарями життя", які можуть створити проблеми будь-якому бізнесу. У них для цього є достатньо інструментів, які їм забезпечили законотворці, у першу чергу йдеться про голову податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив політичний експерт Сергій Гайдай.

Співвласниця АТ "АКБ "Конкорд" Олена Сосєдка раніше заявила, що після рішення про ліквідацію банку була проведена податкова перевірка, за результатами якої був складений акт на суму 700 тис грн, але за вказівкою голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева "незаконно домалювали" 392 млн грн. Зокрема, за її словами, податківці під тиском Гетманцева вирішили нарахувати ПДВ на фінансові операції та комісійні доходи банку, які за законодавством цим податком не оподатковуються.

Гайдай зазначив, що податкова служба в Україні дуже велика за розміром - це як мінімум 70 тисяч людей, які займаються збором податків. На його думку, така кількість людей непотрібна.

"Вони (податківці – ред.) вважають себе людьми, які є господарями життя, які можуть будь-якому підприємству створити проблеми, у них для цього достатньо інструментів, які їм забезпечили наші законотворці. І Гетманцев - це номер один, це людина, яка дає їм такі можливості. Бо сама концепція Гетманцева щодо устрою держави – це те, що підприємці це кримінальний клас, який десь там незаконно заробляє гроші, ховає їх і треба зробити все, щоб вичавити з них всі гроші", - сказав він, коментуючи заяву Сосєдки.

За його словами, саме податкова служба "тримає одну з найбільших корупційних схем".

"Це так званий незаконний ПДВ, і Гетманцев їм подарував такий інструмент як незаконна, неконституційна можливість вилучати ПДВ з підприємців… З ними можуть зрівнятися тільки митники, які теж мають свої схеми. І тому вони, розуміючи, що вони господарі життя, що у них є політичний дах – Гетманцев і інші депутати, такі як Железняк і тощо, так і діють", - каже експерт.

На його думку, необхідно звільнити майже всіх податківців та прибрати завдяки законотворчості будь-яку можливість державі і чиновникам втручатися в економічну діяльність. Гайдай наголосив, що збирати податки можна як мінімум двома способами. Перший - так як у ФОПів, а другий - найкращим податковим агентом може бути банківська система, коли всі операції роблять банки, і знімають податок з карти.

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Президент України Володимир Зеленський обіцяв максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на "білий", легальний бізнес й запровадити термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Після цього, 23 січня, він вів у дію рішення РНБО щодо невідкладних заходів для забезпечення економічної безпеки в умовах воєнного стану.

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