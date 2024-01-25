Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

Налоговики считают себя "хозяевами жизни", которые могут создать проблемы любому бизнесу. У них для этого есть достаточно инструментов, которые им обеспечили законодатели, в первую очередь речь идет о главе налогового комитета Верховной Рады Данииле Гетманцеве. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил политический эксперт Сергей Гайдай.

Совладелица АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка ранее заявила, что после решения о ликвидации банка была проведена налоговая проверка, по результатам которой был составлен акт на сумму 700 тыс грн, но по указанию главы налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева "незаконно дорисовали" 392 млн грн. В частности, по ее словам, налоговики под давлением Гетманцева решили начислить НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка, которые по законодательству этим налогом не облагаются.

Гайдай отметил, что налоговая служба в Украине очень большая по размеру - это как минимум 70 тысяч человек, которые занимаются сбором налогов. По его мнению, такое количество людей ненужно.

"Они (налоговики - ред.) считают себя людьми, которые являются хозяевами жизни, которые могут любому предприятию создать проблемы, у них для этого достаточно инструментов, которые им обеспечили наши законотворцы. И Гетманцев - это номер один, это человек, который дает им такие возможности. Потому что сама концепция Гетманцева по устройству государства - это то, что предприниматели это криминальный класс, который где-то там незаконно зарабатывает деньги, прячет их и надо сделать все, чтобы выжать из них все деньги", - сказал он, комментируя заявление Соседки.

По его словам, именно налоговая служба "держит одну из крупнейших коррупционных схем".

"Это так называемый незаконный НДС, и Гетманцев им подарил такой инструмент как незаконная, неконституционная возможность изымать НДС с предпринимателей... С ними могут сравниться только таможенники, которые тоже имеют свои схемы. И поэтому они, понимая, что они хозяева жизни, что у них есть политическая крыша - Гетманцев и другие депутаты, такие как Железняк и т.д., так и действуют", - говорит эксперт.

По его мнению, необходимо уволить почти всех налоговиков и убрать благодаря законотворчеству любую возможность государству и чиновникам вмешиваться в экономическую деятельность. Гайдай отметил, что собирать налоги можно как минимум двумя способами. Первый - так как у ФЛП, а второй - лучшим налоговым агентом может быть банковская система, когда все операции делают банки, и снимают налог с карты.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский обещал максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес и ввести срок три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. После этого, 23 января, он ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в условиях военного положения.