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Зеленський анонсував заходи для обмеження тиску на бізнес: є рішення РНБО, уряд представить зміни до закону про БЕБ

Зеленський анонсував заходи для обмеження тиску на бізнес: є рішення РНБО, уряд представить зміни до закону про БЕБ

Київ • УНН

 • 38787 перегляди

Президент України Володимир Зеленський оголосив про заходи з підтримки легального бізнесу, які включають створення Ради підтримки підприємництва та внесення змін до закону про Бюро економічної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський анонсував заходи для обмеження тиску на "білий", легальний бізнес - є рішення РНБО, уряд представить зімни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших документів, а крім того - буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, передає УНН.

РНБО. Сьогодні є рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо економічної безпеки та економічної стабільності саме зараз, у час воєнного стану. Чітко визначені кроки, які допоможуть і українським підприємцям, і державним інституціям подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями. Як і домовились урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства. Окрім цього, абсолютна чіткість щодо правоохоронних органів. Уряд представить зміни до закону про Бюро економічної безпеки та деяких інших законів, щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на "білий", легальний бізнес. Визначено на рівні РНБО й термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Також має бути проведений аудит системи моніторингу ризиків податкових накладних, треба зняти всю проблематику із податковими накладними. І багато іншого – все детально в указі 

- повідомив Зеленський під час вечірнього звернення.

Він також наголосив, що держава свою частину морального договору з бізнесом виконає.

"Важливо, щоб і кожен із підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, "в білу", поважає працівників і працівниць і точно не працює з росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу!" - резюмував Президент.

Раніше

Президент України Володимир Зеленський попросив зробити необхідні напрацювання, щоб усі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. Їх планували представити на РНБО.

Додамо

Останніми тижнями в Україні активно обговорюють питання посилення тиску на бізнес. Новим приводом для дискусії стала справа Ігоря Мазепи.

Антоніна Туманова

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