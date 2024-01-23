Зеленский анонсировал меры для ограничения давления на бизнес: есть решение СНБО, правительство представит изменения в закон о БЭБ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал меры для ограничения давления на "белый", легальный бизнес - есть решение СНБО, правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие документы, а кроме того - будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, передает УНН.

СНБО. Сегодня есть решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно экономической безопасности и экономической стабильности именно сейчас, во время военного положения. Четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным учреждениям преодолеть весь тот комплекс проблем, о котором много говорилось в эти недели. Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, который работает ради миллионов людей. Технологический бизнес, финансы, услуги и другие отрасли. Разные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача - укрепление нашей экономики, нашего общества. Кроме этого, абсолютная четкость в отношении правоохранительных органов. Правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес. Определен на уровне СНБО и срок три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, надо снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое - все подробно в указе - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

Он также подчеркнул, что государство свою часть морального договора с бизнесом выполнит.

"Важно, чтобы и каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников и работниц и точно не работает с россией. Все мы работаем только на украинскую победу!" - резюмировал Президент.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты. Их планировали представить на СНБО.

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В последние недели в Украине активно обсуждают вопрос усиления давления на бизнес. Новым поводом для дискуссии стало дело Игоря Мазепы.