Зеленський увів у дію рішення РНБО про економічну безпеку
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо невідкладних заходів для забезпечення економічної безпеки в умовах воєнного стану.
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 23 січня "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану". Відповідний указ опублікований на сайті Офісу Президента, повідомляє УНН.
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Згідно з указом, контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України покладається на Секретаря РНБО.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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РНБО вирішила, зокрема, рекомендувати Президентові утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.
Також РНБО рекомендувала уряду невідкладно внести на розгляд Ради законопроекти, зокрема, щодо посилення механізмів функціонування Бюро економічної безпеки України та встановлення додаткових гарантій захисту законних інтересів підприємництва під час здійснення кримінального провадження.
Також Кабмін має провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування.
Крім того, РНБО рекомендує Офісу Генпрокурора, ДБР, Нацполіції, Бюро економічної безпеки та СБУ:
- провести у тримісячний строк аудит вжитих щодо суб'єктів господарювання обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях та визначити доцільність їх подальшого застосування, а також актуальність відображення інформації про них у публічних електронних реєстрах;
- утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання.
РНБО рекомендує Офісу Генерального прокурора спільно зі СБУ, ДБР, Нацполіцією та Бюро економічної безпеки:
- невідкладно провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, розслідування в яких здійснюється щодо кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
- за результатами аудиту виробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів, зокрема під час проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у ході яких обмежуються права чи законні інтереси відповідних суб’єктів господарювання.
Крім того, РНБО рекомендує Офісу Генпрокурора спільно з Мінцифрою та Мінюстом забезпечити розроблення аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань з можливістю публічного доступу до аналітичних узагальнених даних щодо діяльності правоохоронних органів і модуля подання онлайн скарг від підприємців, а також внести відповідні зміни до нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування Єдиною реєстру досудових розслідувань.
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