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Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности

Зеленский ввел в действие решение СНБО об экономической безопасности

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 07:02  •  8210 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский вел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в условиях военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 23 января "О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения". Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Президента, сообщает УНН.

Детали

Согласно указу, контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины возлагается на Секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Детали

СНБО решил, в частности, рекомендовать Президенту создать Совет по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения.

Также СНБО рекомендовал правительству безотлагательно внести на рассмотрение Рады законопроекты, в частности, по усилению механизмов функционирования Бюро экономической безопасности Украины и установлению дополнительных гарантий защиты законных интересов предпринимательства при осуществлении уголовного производства.

Также Кабмин должен провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокировки налоговых накладных и процедур и критериев их разблокировки.

Кроме того, СНБО рекомендует Офису Генпрокурора, ГБР, Нацполиции, Бюро экономической безопасности и СБУ:

  • провести в трехмесячный срок аудит принятых в отношении субъектов хозяйствования ограничительных мер в уголовных производствах и определить целесообразность их дальнейшего применения, а также актуальность отражения информации о них в публичных электронных реестрах;
  • воздерживаться в течение трех месяцев от проведения процессуальных действий по уголовным производствам, если такое применение может заблокировать предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования.

СНБО рекомендует Офису Генерального прокурора совместно с СБУ, ГБР, Нацполицией и Бюро экономической безопасности:

  •  безотлагательно провести аудит зарегистрированных уголовных производств, расследование в которых осуществляется по уголовным правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства;
  • по результатам аудита выработать эффективные механизмы обеспечения защиты предпринимательства от возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, в частности при проведении отдельных следственных (розыскных) и других процессуальных действий, в ходе которых ограничиваются права или законные интересы соответствующих субъектов хозяйствования.

Кроме того, СНБО рекомендует Офису Генпрокурора совместно с Минцифрой и Минюстом обеспечить разработку аналитического модуля в Единый реестр досудебных расследований с возможностью публичного доступа к аналитическим обобщенным данным о деятельности правоохранительных органов и модуля подачи онлайн жалоб от предпринимателей, а также внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, которые обеспечивают функционирование Единого реестра досудебных расследований.

Напомним 

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