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Податкова має визначитися, вона на боці добра чи зла, закону чи беззаконня - акціонер банку "Конкорд" Сосєдка

Податкова має визначитися, вона на боці добра чи зла, закону чи беззаконня - акціонер банку "Конкорд" Сосєдка

Київ • УНН

 • 30318 перегляди

Акціонер банку "Конкорд" Сосєдка вважає, що податкова має визначитися, вона на боці добра чи зла, закону чи беззаконня

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків завтра, 25 січня, планує розглянути заперечення, подані ліквідатором банку "Конкорд" на результати податкової перевірки, яка незаконно нарахувала майже 400 млн грн штрафу за вказівкою голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Про це заявила співвласниця АТ "АКБ "Конкорд" Олена Сосєдка, яка входить до рейтингу 50 найвпливовіших жінок FinTech як співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми ConCord Fsintech Solutions, передає УНН.

"Якщо завтра незаконний акт на вигадані Гетьманцевим 392 млн буде освячений рішенням комісії під головуванням Миколи Чмерука, відкриється "скринька Пандори", й банківське середовище розумітиме, що будь-коли до них може завітати податкова, безпідставно нарахувати захмарні мільярдні штрафи, й це буде крахом для будь-якого банку… Сьогодні м’яч на стороні Центрального міжрегіонального управління податкової – саме вони повинні визначитись – вони на стороні добра чи зла, на стороні закону чи беззаконня, на стороні європейського вибору України чи "азаровщини", - написала Сосєдка на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, після рішення про ліквідацію банку "Конкорд" та передачу його під управління ліквідатора, відповідно до процедури, була проведена перевірка податкової, яка тривала три місяці. "Ми знаємо, що за її результатами був складений акт на суму 700 тисяч гривень, до якого за особистою вказівкою голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева незаконно домалювали 392 млн грн, а чому не мільярд, не 3 чи 10 мільярдів?" - зазначила банкір, додавши, що з цим актом перевірки не погодився ФГВФО в особі ліквідатора банку й подав свої заперечення.

Зокрема, за її словами, податківці під тиском Гетманцева вирішили нарахувати ПДВ на фінансові операції та комісійні доходи банку, які за законодавством цим податком не оподатковуються.

"Але Гетманцев на цьому не зупинився й зараз у ручному режимі телефоном вимагає від ФГВФО розкрити банківську таємницю задля реалізації своїх злочинних планів, що буде кричущим порушенням закону", - додала Сосєдка.

Вона повідомила, що команда банку "Конкорд" наразі готує офіційне звернення в НАБУ щодо незаконних дій Гетманцева.

Вона також зазначила, що власники банку не збираються мовчати й будуть боротися за своє. "За потреби звертатимемось до правоохоронних органів – НАБУ, прокуратури, ДБР – та вимагатимемо законних рішень", - резюмувала Сосєдка.

Банкір наголосила, що голова податкового комітету ВРУ, прикриваючись державними інтересами, зловживає владою та службовим становищем і "руками податкової нищить український бізнес". Він, за словами банкіра, особисто телефонує податківцям і вказує, як діяти стосовно того чи іншого бізнесу.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський обіцяв максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на "білий", легальний бізнес й запровадити термін три місяці фактичного мораторію на проведення процесуальних дій, які можуть заблокувати роботу підприємства. Після цього, 23 січня, він вів у дію рішення РНБО щодо невідкладних заходів для забезпечення економічної безпеки в умовах воєнного стану.

Лілія Подоляк

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