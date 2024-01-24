Налоговая должна определиться, она на стороне добра или зла, закона или беззакония - акционер банка "Конкорд" Соседка

Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками завтра, 25 января, планирует рассмотреть возражения, поданные ликвидатором банка "Конкорд" на результаты налоговой проверки, которая незаконно начислила почти 400 млн грн штрафа по указанию главы комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева. Об этом заявила совладелица АО "АКБ "Конкорд" Елена Соседка, которая входит в рейтинг 50 самых влиятельных женщин FinTech как соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы ConCord Fsintech Solutions, передает УНН.

"Если завтра незаконный акт на вымышленные Гетманцевым 392 млн будет освящен решением комиссии под председательством Николая Чмерука, откроется "ящик Пандоры", и банковская среда будет понимать, что в любой момент к ним может прийти налоговая, безосновательно начислить заоблачные миллиардные штрафы, и это будет крахом для любого банка... Сегодня мяч на стороне Центрального межрегионального управления налоговой - именно они должны определиться - они на стороне добра или зла, на стороне закона или беззакония, на стороне европейского выбора Украины или "азаровщины", - написала Соседка на своей странице в Facebook.

По ее словам, после решения о ликвидации банка "Конкорд" и передаче его под управление ликвидатора, в соответствии с процедурой, была проведена проверка налоговой, которая длилась три месяца. "Мы знаем, что по ее результатам был составлен акт на сумму 700 тысяч гривен, к которому по личному указанию председателя налогового комитета ВР Даниила Гетманцева незаконно дорисовали 392 млн грн, а почему не миллиард, не 3 или 10 миллиардов?" - отметила банкир, добавив, что с этим актом проверки не согласился ФГВФЛ в лице ликвидатора банка и подал свои возражения.

В частности, по ее словам, налоговики под давлением Гетманцева решили начислить НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка, которые по законодательству этим налогом не облагаются.

"Но Гетманцев на этом не остановился и сейчас в ручном режиме по телефону требует от ФГВФЛ раскрыть банковскую тайну для реализации своих преступных планов, что будет вопиющим нарушением закона", - добавила Соседка.

Она сообщила, что команда банка "Конкорд" сейчас готовит официальное обращение в НАБУ относительно незаконных действий Гетманцева.

Она также отметила, что владельцы банка не собираются молчать и будут бороться за свое. "При необходимости будем обращаться в правоохранительные органы - НАБУ, прокуратуру, ГБР - и требовать законных решений", - резюмировала Соседка.

Банкир подчеркнула, что глава налогового комитета ВРУ, прикрываясь государственными интересами, злоупотребляет властью и служебным положением и "руками налоговой уничтожает украинский бизнес". Он, по словам банкира, лично звонит налоговикам и указывает, как действовать в отношении того или иного бизнеса.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обещал максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес и ввести срок три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. После этого, 23 января, он ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности в условиях военного положения.