Відкриття банківської таємниці призведе до зменшення кількості донатів - експерт

Відкриття банківської таємниці податковій призведе до зменшення кількості грошових переказів, в тому числі й донатів. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив керівник експертної групи "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко.

Так, дійсно, якщо це буде впроваджено чи якось унормовано – це може призвести до зменшення кількості переказів, в тому числі й донатів. Але ніяк не вплине на боротьбу з корупцією чи що - зазначив Бобиренко.

За його словами, після надання податковій доступу до банківської таємниці українці перейдуть на готівку.

"Це не призведе до збільшення надходжень у бюджет, але точно призведе до того, що стануть менше донатити, комунікувати між собою. В основному карткові перекази – це між друзями, знайомими, сім’ями, хто в Європі – перекидають наприклад батькам", - уточнив експерт.

Додамо

За ідеєю розкриття податковій банківської таємниці стоїть голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Данило Гетманцев. Член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко в коментарі УНН зазначив, що це мрія Гетманцева.

Олексієнко також додав, що Гетманцев планомірно знищує механізм банківської таємниці в Україні починаючи з 2019 року. Для цього він, зокрема, заклав ідею відкриття доступу податкової до карткових рахунків українців у Національну стратегію доходів.

Олексієнко наголосив, що наразі банківська таємниця захищає гроші громадян на карткових рахунках від податкової, а розкриття банківської таємниці дозволить обкладати всіх і все податком.

Експерти неодноразово вказували на те, що Гетманцев – це сірий кардинал податкової і керує нею у ручному режимі через своїх людей в ДПС України, зокрема, як пишуть ЗМІ, через свого колишнього помічника Євгена Сокура, який наразі виконує обовʼязки заступника голови ДПС України. Тому своїми діями, в тому числі й щодо розкриття банківської таємниці, Гетманцев підіграє податковій і намагається зробити все, аби вони відчували себе "господарями життя".

Пізніше Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління НБУ від 14 липня 2006 року.

За даними регулятора, зміни пов’язані з необхідністю приведення правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до закону України "Про банки і банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України.