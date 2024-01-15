Експерт: скасування банківської таємниці – мрія Гетманцева, яка призведе до обкладання податками всього і всіх

Наразі банківська таємниця захищає гроші громадян на карткових рахунках від податкової, а розкриття банківської таємниці дозволить обкладати всіх і все податком. Про це у коментарі УНН розповів член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко.

Він зауважив, що нещодавно презентована Національна стратегія доходів передбачає розкриття банківської таємниці, адже зараз "немає інструменту обкладати всіх і вся, тобто немає доступу до інформації – до карток і відповідно немає інструменту щоб обкладати".

"Ця стратегія дає інструмент відкриття банківської таємниці… Я так думаю, що першими під каток оподаткування попадуть наші волонтери, які на картки збирають для військових і армії. Ви бачите як зараз в лапках опікуються волонтерами наші державні органи? Чого вартий Реєстр Мінсоцполітики, куди волонтери повинні будуть звітувати у електронному вигляді - було 1 грудня, потім перенесли на квітень – скільки відвантажено, скільки на складах залишено, все це повинно оформлюватися до того, як вони імпортують допомогу сюди в Україну – вже всі заявки повинні бути в системі", - зауважив експерт.

Він додав, що знищення механізму банківсько таємниці в Україні відбувається з 2019 року і стоїть за цим голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманецев. Експерт вважає, що це мрія Гетманева.

"І крок за кроком з 19 року, як він став депутатом, банківську таємницю намагалися знищити. Спочатку в 19 році прийняли поправки до закону про банки та банківську діяльність, згідно з якими слідчі органи – правоохоронні всі – крім податкової – наділялися правом без суду запитувати в рамках кримінальних справ операції по банкам. Потім через рік дозволили доступ до наявності рахунків і залишків по ним державним виконавцям… До сих пір вони там подають законопроекти щодо альтернативного оподаткування фізосіб, згідно з яким відкриваєш рахунок і за цим рахунком банк просто інформацію зливає… правила такі: банк зливає податковій, а податкова вже сама тобі нараховує зобов’язання. Банк їх списує автоматично. А ти якщо не згодний – іди судися", - каже експерт.

На думку Олексієнка, розроблена Нацстратегі не відповідає вимогам МВФ, які були закладені у меморандумі, підписаному з Україною, а просто спрямована на знищення легального бізнесу в Україні.

"Це все закручування гайок, яке приводить нас на самий останній рівень в світі за легкістю ведення бізнесу. Ну хто буде інвестувати сюди, якщо у нас не буде елементарного – банківської таємниці. Вони кажуть що ніде в ЄС немає банківської таємниці, це брехня", - додав експерт.

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