Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

Сейчас банковская тайна защищает деньги граждан на карточных счетах от налоговой, а раскрытие банковской тайны позволит облагать всех и все налогом. Об этом в комментарии УНН рассказал член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко.

Он отметил, что недавно презентованная Национальная стратегия доходов предусматривает раскрытие банковской тайны, ведь сейчас "нет инструмента облагать всех и вся, то есть нет доступа к информации - к картам и соответственно нет инструмента чтобы облагать".

"Эта стратегия дает инструмент открытия банковской тайны... Я так думаю, что первыми под каток налогообложения попадут наши волонтеры, которые на карточки собирают для военных и армии. Вы видите как сейчас в кавычках занимаются волонтерами наши государственные органы? Чего стоит Реестр Минсоцполитики, куда волонтеры должны будут отчитываться в электронном виде - было 1 декабря, потом перенесли на апрель - сколько отгружено, сколько на складах оставлено, все это должно оформляться до того, как они импортируют помощь сюда в Украину - уже все заявки должны быть в системе", - отметил эксперт.

Он добавил, что уничтожение механизма банковской тайны в Украине происходит с 2019 года и стоит за этим глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманецев. Эксперт считает, что это мечта Гетманева.

"И шаг за шагом с 19 года, как он стал депутатом, банковскую тайну пытались уничтожить. Сначала в 19 году приняли поправки в закон о банках и банковской деятельности, согласно которым следственные органы - правоохранительные все - кроме налоговой - наделялись правом без суда запрашивать в рамках уголовных дел операции по банкам. Потом через год разрешили доступ к наличию счетов и остатков по ним государственным исполнителям... До сих пор они там подают законопроекты по альтернативному налогообложению физлиц, согласно которому открываешь счет и по этому счету банк просто информацию сливает... правила такие: банк сливает налоговой, а налоговая уже сама тебе начисляет обязательства. Банк их списывает автоматически. А ты если не согласен - иди судись", - говорит эксперт.

По мнению Алексеенко, разработанная Нацстратегия не соответствует требованиям МВФ, которые были заложены в меморандуме, подписанном с Украиной, а просто направлена на уничтожение легального бизнеса в Украине.

"Это все закручивание гаек, которое приводит нас на самый последний уровень в мире по легкости ведения бизнеса. Ну кто будет инвестировать сюда, если у нас не будет элементарного - банковской тайны. Они говорят что нигде в ЕС нет банковской тайны, это ложь", - добавил эксперт.

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