Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
Киев • УНН
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, говорит эксперт
Когда бизнес начинает жаловаться на ручное управление Государственной налоговой службой со стороны главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, к нему приходят представители ГНС. Налоговикам придется отвечать за незаконные действия, в том числе и продиктованные им извне. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.
"Таких заявлений (относительно ручного управления Гетманцева Государственной налоговой службой - ред.) очень много, но как только бизнес начинает об этом что-то говорить, к нему приходит налоговая и условно просит публично позицию не проявлять. Поэтому косвенно можно сделать вывод, что да, влияние достаточно серьезное на эту организацию есть", - сказал Амелин.
Он отметил, что это не нормальная ситуация, ведь ГНС и Верховная Рада - это разные ветви власти, а депутаты являются представителями народа, в том числе и бизнеса. Кроме того, любое ручное регулирование - это конфликт интересов и большие коррупционные риски.
О ручном регулировании Государственной налоговой службы Гетманцевым, по его словам, свидетельствует и то, что он в своих соцсетях неоднократно публиковал свой личный номер телефона и предлагал бизнесу в случае проблем с налоговой обращаться к нему. "Это неправильно, это противоречит международной практике в целом государственной службы... То есть, когда депутат через свой личный номер телефона говорит: "звоните, буду решать", это лишний раз доказывает его глубокое погружение в работу этого органа, и, соответственно, полностью опровергает независимость этого органа и объективность его работы", - отметил Амелин.
Однако эксперт отмечает, что за незаконные действия рано или поздно работникам Государственной налоговой службы придется отвечать. "Если эти действия приводят к причинению вреда, это будет доказано судом, и эти действия были продиктованы решениями внешних стейкхолдеров не из налоговой, а из других организаций, то это может быть расценено правоохранителями даже как преступная группа, которая имеет намерения каких-то действий, и здесь уже есть статьи Уголовного кодекса. Поэтому, если это будет доказано, это будет уже совсем другого формата разбирательство и последствия", - подчеркнул Амелин.
В то же время он добавил, что сейчас налоговики боятся открыто говорить о фактах влияния на них из-за страха давления и потери работы. Однако, Амелин уверен, что представители Государственной налоговой службы начнут говорить о фактах внешнего влияния и незаконных указаниях.
"У нас все боятся давления вышестоящих органов, боятся потерять работу, поэтому подобные показания могут быть только тогда, когда бизнес начнет подавать иски в суд, заявления в правоохранительные органы, в процессе судебных разбирательств, в процессе следствия, с одной стороны - в НАБУ, с другой стороны - в другие органы, которые отвечают за подобный тип правонарушений, будет доказано злоупотребление положением и будет доказано следствием, из показаний, привлечения других лиц, то тогда будет формироваться более широкая картинка. Насколько я знаю, есть уже следственные действия, которые детально описывают все схемы принятия решений, учитывая, кто принимает решения, как их реализуют, с фиксацией разговоров, встреч и так далее. Но это вопрос уже не ко мне, а к тем органам, которые проводят подобный формат расследования. Здесь вопрос в другом, почему они останавливаются, дальше не идут, но это вопрос не ко мне", - добавил Амелин.
Напомним
Президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш заявил, что есть косвенные доказательства того, что Гетманцев в ручном режиме руководит Государственной налоговой службой.
В частности с мая 2022 года и.о. заместителя Государственной налоговой службы Украины работает Евгений Сокур. Представители бизнеса и эксперты считают его человеком нардепа, руководителя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.
Опрос Социополиса показал, что украинские предприниматели положительно относятся к Президенту Владимиру Зеленскому, но имеют значительно негативное отношение к народному депутату Даниилу Гетманцеву.
Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко заявил, что Национальная стратегия доходов на 2024-30 гг. является воплощением коммунистических мечтаний главы финансового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева.
В частности Гетманцев стоит за идеей отменить банковскую тайну. Как предполагают эксперты, это - его персональная цель.
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт
Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, говорит эксперт.
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