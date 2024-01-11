Государственной налоговой службе придется отвечать за незаконные действия, в том числе и те, которые могли быть продиктованы Гетманцевым - эксперт

Когда бизнес начинает жаловаться на ручное управление Государственной налоговой службой со стороны главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, к нему приходят представители ГНС. Налоговикам придется отвечать за незаконные действия, в том числе и продиктованные им извне. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал член Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"Таких заявлений (относительно ручного управления Гетманцева Государственной налоговой службой - ред.) очень много, но как только бизнес начинает об этом что-то говорить, к нему приходит налоговая и условно просит публично позицию не проявлять. Поэтому косвенно можно сделать вывод, что да, влияние достаточно серьезное на эту организацию есть", - сказал Амелин.

Он отметил, что это не нормальная ситуация, ведь ГНС и Верховная Рада - это разные ветви власти, а депутаты являются представителями народа, в том числе и бизнеса. Кроме того, любое ручное регулирование - это конфликт интересов и большие коррупционные риски.

О ручном регулировании Государственной налоговой службы Гетманцевым, по его словам, свидетельствует и то, что он в своих соцсетях неоднократно публиковал свой личный номер телефона и предлагал бизнесу в случае проблем с налоговой обращаться к нему. "Это неправильно, это противоречит международной практике в целом государственной службы... То есть, когда депутат через свой личный номер телефона говорит: "звоните, буду решать", это лишний раз доказывает его глубокое погружение в работу этого органа, и, соответственно, полностью опровергает независимость этого органа и объективность его работы", - отметил Амелин.

Однако эксперт отмечает, что за незаконные действия рано или поздно работникам Государственной налоговой службы придется отвечать. "Если эти действия приводят к причинению вреда, это будет доказано судом, и эти действия были продиктованы решениями внешних стейкхолдеров не из налоговой, а из других организаций, то это может быть расценено правоохранителями даже как преступная группа, которая имеет намерения каких-то действий, и здесь уже есть статьи Уголовного кодекса. Поэтому, если это будет доказано, это будет уже совсем другого формата разбирательство и последствия", - подчеркнул Амелин.

В то же время он добавил, что сейчас налоговики боятся открыто говорить о фактах влияния на них из-за страха давления и потери работы. Однако, Амелин уверен, что представители Государственной налоговой службы начнут говорить о фактах внешнего влияния и незаконных указаниях.

"У нас все боятся давления вышестоящих органов, боятся потерять работу, поэтому подобные показания могут быть только тогда, когда бизнес начнет подавать иски в суд, заявления в правоохранительные органы, в процессе судебных разбирательств, в процессе следствия, с одной стороны - в НАБУ, с другой стороны - в другие органы, которые отвечают за подобный тип правонарушений, будет доказано злоупотребление положением и будет доказано следствием, из показаний, привлечения других лиц, то тогда будет формироваться более широкая картинка. Насколько я знаю, есть уже следственные действия, которые детально описывают все схемы принятия решений, учитывая, кто принимает решения, как их реализуют, с фиксацией разговоров, встреч и так далее. Но это вопрос уже не ко мне, а к тем органам, которые проводят подобный формат расследования. Здесь вопрос в другом, почему они останавливаются, дальше не идут, но это вопрос не ко мне", - добавил Амелин.

Напомним

Президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш заявил, что есть косвенные доказательства того, что Гетманцев в ручном режиме руководит Государственной налоговой службой.

В частности с мая 2022 года и.о. заместителя Государственной налоговой службы Украины работает Евгений Сокур. Представители бизнеса и эксперты считают его человеком нардепа, руководителя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

Опрос Социополиса показал, что украинские предприниматели положительно относятся к Президенту Владимиру Зеленскому, но имеют значительно негативное отношение к народному депутату Даниилу Гетманцеву.

Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко заявил, что Национальная стратегия доходов на 2024-30 гг. является воплощением коммунистических мечтаний главы финансового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева.

В частности Гетманцев стоит за идеей отменить банковскую тайну. Как предполагают эксперты, это - его персональная цель.