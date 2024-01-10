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Є барин, холопи, звертайтеся до мене – Емельдеш про можливе ручне керування ДПС Гетманцевим

Є барин, холопи, звертайтеся до мене – Емельдеш про можливе ручне керування ДПС Гетманцевим

Київ • УНН

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Є дані, що Данило Гетьманцев може контролювати податкову службу України, що викликає занепокоєння щодо Національної стратегії доходів, на яку він має вплив.

Є непрямі докази того, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ручному режимі керує Державною податковою службою. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш.

"Так говорять. Про це (керівництво Гетманцевим податковою в ручному режимі – ред.) свідчать непрямі речі, індикатори. Це те, що він виставляє свій мобільний телефон і каже - дзвоніть, якщо є якась проблема… Ми це бачимо в його дописах у соцмережах. Так же не може бути, повинна працювати система. І це взагалі якась дурня, коли голова податкового комітету ВР займається вирішенням питання блокування податкових накладних, це маячня. Це навіть не радянська чи рашистська практика, це якесь середньовіччя – от є барин, холопи, звертайтеся до мене. От такі непрямі моменти про це свідчать", - зазначив Емельдеш.

Водночас він розкритикував Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки, яку підготувало Міністерство фінансів України спільно з Комітетом Верховної ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

Зокрема, за його словами, скасування спрощеної системи оподаткування призведе до значної тінізації доходів бюджету, і переходу підприємців "в тінь". Адже сама спрощена система навпаки була певним механізмом і засобом для детінізації.

"Згідно з цією Стратегією, навіть чоботар, який десь там ремонтує взуття, повинен стати платником ПДВ. Тобто в нього будуть податкові накладні, вони будуть блокуватися. Тому це взагалі страхіття, а не стратегія", - зазначив Емельдеш.

Крім того, ще одна із суперечностей, за його словами, полягає у тому, що ця стратегія передбачає, що Державна податкова служба отримає від суспільства визнання її доброчинності, коли підвищить рівень довіри до себе.

"Але тут, як завжди, – диявол у деталях. Заміряти цей рівень доброчинності буде сама податкова, сама себе заміряє і сама зробить висновок. Це не будуть робити якісь незалежні інституції, навіть якісь міжнародні експертизи, це будуть робити вони самі. Як можна самому собі ставити оцінку? Це якась маячня, і вона прописана в нашій Нацстратегії", - додав Емельдеш.

Нагадаємо 

Член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко заявив, що Національна стратегія доходів на 2024 – 30 рр. є втіленням комуністичних мрій голови фінансового комітету ВР, нардепа Данила Гетманцева

Зокрема Гетманцев стоїть за ідеєю скасувати банківську таємницю. Як припускають експерти – це його персональна ціль.

Член Ради товариства у The Aspen Institute Kyiv, директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін зазначив, що с ознаки того, що Гетманцев керує Державною податковою службою в ручному режимі. 

Зокрема з травня 2022 року в.о. заступника Державної податкової служби України працює Євген Сокур. Представники бізнесу та експерти вважають його людиною нардепа, керівника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

Опитування Соціополісу показало, що українські підприємці позитивно ставляться до Президента Володимира Зеленського, але мають значно негативне ставлення до народного депутата Данила Гетманцева.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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