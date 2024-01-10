Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
Киев • УНН
Есть данные, что Даниил Гетманцев может контролировать налоговую службу Украины, что вызывает беспокойство относительно Национальной стратегии доходов, на которую он имеет влияние.
Есть косвенные доказательства того, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в ручном режиме руководит Государственной налоговой службой. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш.
"Так говорят. Об этом (руководстве Гетманцевым налоговой в ручном режиме - ред.) свидетельствуют косвенные вещи, индикаторы. Это то, что он выставляет свой мобильный телефон и говорит - звоните, если есть какая-то проблема... Мы это видим в его сообщениях в соцсетях. Так же не может быть, должна работать система. И это вообще какая-то ерунда, когда глава налогового комитета ВР занимается решением вопроса блокировки налоговых накладных, это бред. Это даже не советская или рашистская практика, это какое-то средневековье - вот есть барин, холопы, обращайтесь ко мне. Вот такие косвенные моменты об этом свидетельствуют", - отметил Эмельдеш.
В то же время он раскритиковал Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, которую подготовило Министерство финансов Украины совместно с Комитетом Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
В частности, по его словам, отмена упрощенной системы налогообложения приведет к значительной тенизации доходов бюджета, и переходу предпринимателей "в тень". Ведь сама упрощенная система наоборот была определенным механизмом и средством для детенизации.
"Согласно этой Стратегии, даже сапожник, который где-то там ремонтирует обувь, должен стать плательщиком НДС. То есть у него будут налоговые накладные, они будут блокироваться. Поэтому это вообще кошмар, а не стратегия", - отметил Эмельдеш.
Кроме того, еще одно из противоречий, по его словам, заключается в том, что эта стратегия предусматривает, что Государственная налоговая служба получит от общества признание ее благотворительности, когда повысит уровень доверия к себе.
"Но здесь, как всегда, - дьявол в деталях. Замерять этот уровень благотворительности будет сама налоговая, сама себя замеряет и сама сделает вывод. Это не будут делать какие-то независимые институции, даже какие-то международные экспертизы, это будут делать они сами. Как можно самому себе ставить оценку? Это какой-то бред, и он прописан в нашей Нацстратегии", - добавил Эмельдеш.
Напомним
Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко заявил, что Национальная стратегия доходов на 2024 - 30 гг. является воплощением коммунистических мечтаний главы финансового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева.
В частности Гетманцев стоит за идеей отменить банковскую тайну. Как предполагают эксперты - это его персональная цель.
Член Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин отметил, что есть признаки того, что Гетманцев руководит Государственной налоговой службой в ручном режиме.
В частности с мая 2022 года и.о. заместителя Государственной налоговой службы Украины работает Евгений Сокур. Представители бизнеса и эксперты считают его человеком нардепа, руководителя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.
Опрос Социополиса показал, что украинские предприниматели положительно относятся к Президенту Владимиру Зеленскому, но имеют значительно негативное отношение к народному депутату Даниилу Гетманцеву.
Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым
Есть данные, что Даниил Гетманцев может контролировать налоговую службу Украины, что вызывает беспокойство относительно Национальной стратегии доходов, на которую он имеет влияние.
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