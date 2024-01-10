Есть барин, холопы, обращайтесь ко мне - Эмельдеш о возможном ручном управлении ГНС Гетманцевым

Есть косвенные доказательства того, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в ручном режиме руководит Государственной налоговой службой. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш.

"Так говорят. Об этом (руководстве Гетманцевым налоговой в ручном режиме - ред.) свидетельствуют косвенные вещи, индикаторы. Это то, что он выставляет свой мобильный телефон и говорит - звоните, если есть какая-то проблема... Мы это видим в его сообщениях в соцсетях. Так же не может быть, должна работать система. И это вообще какая-то ерунда, когда глава налогового комитета ВР занимается решением вопроса блокировки налоговых накладных, это бред. Это даже не советская или рашистская практика, это какое-то средневековье - вот есть барин, холопы, обращайтесь ко мне. Вот такие косвенные моменты об этом свидетельствуют", - отметил Эмельдеш.

В то же время он раскритиковал Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, которую подготовило Министерство финансов Украины совместно с Комитетом Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

В частности, по его словам, отмена упрощенной системы налогообложения приведет к значительной тенизации доходов бюджета, и переходу предпринимателей "в тень". Ведь сама упрощенная система наоборот была определенным механизмом и средством для детенизации.

"Согласно этой Стратегии, даже сапожник, который где-то там ремонтирует обувь, должен стать плательщиком НДС. То есть у него будут налоговые накладные, они будут блокироваться. Поэтому это вообще кошмар, а не стратегия", - отметил Эмельдеш.

Кроме того, еще одно из противоречий, по его словам, заключается в том, что эта стратегия предусматривает, что Государственная налоговая служба получит от общества признание ее благотворительности, когда повысит уровень доверия к себе.

"Но здесь, как всегда, - дьявол в деталях. Замерять этот уровень благотворительности будет сама налоговая, сама себя замеряет и сама сделает вывод. Это не будут делать какие-то независимые институции, даже какие-то международные экспертизы, это будут делать они сами. Как можно самому себе ставить оценку? Это какой-то бред, и он прописан в нашей Нацстратегии", - добавил Эмельдеш.

Напомним

Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко заявил, что Национальная стратегия доходов на 2024 - 30 гг. является воплощением коммунистических мечтаний главы финансового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева.

В частности Гетманцев стоит за идеей отменить банковскую тайну. Как предполагают эксперты - это его персональная цель.

Член Совета общества в The Aspen Institute Kyiv, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин отметил, что есть признаки того, что Гетманцев руководит Государственной налоговой службой в ручном режиме.

В частности с мая 2022 года и.о. заместителя Государственной налоговой службы Украины работает Евгений Сокур. Представители бизнеса и эксперты считают его человеком нардепа, руководителя финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева.

Опрос Социополиса показал, что украинские предприниматели положительно относятся к Президенту Владимиру Зеленскому, но имеют значительно негативное отношение к народному депутату Даниилу Гетманцеву.