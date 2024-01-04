Представник бізнес-спільноти: Національна стратегія доходів є втіленням комуністичних мрій Гетманцева

Національна стратегія доходів на 2024 – 30 рр. є втіленням комуністичних мрій голови фінансового комітету ВР, нардепа Данила Гетманцева. Про це Член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко заявив в ефірі YouTube-каналу ALPHA MEDIA, передає УНН.

"Це (Національна стратегія доходів – ред.) втілення комуністичних мрій Данила Олександровича (Гетманцева – ред.)", - наголосив Олексієнко.

Він зауважив, що МВФ вимагає від України зростання економіки протягом цього періоду на 3-4%, а замість цього планується суттєво збільшити податковий тягар на бізнес і за рахунок цього збільшити доходи держави. Крім того, в стратегії передбачене скасування банківської таємниці для податкової, що не лише суперечить європейській практиці, а фактично, як зауважив співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін, дозволяє залізти в гаманець кожного українця.

"У мене питання публічне – ті люди, які є авторами цих мрій, це або диверсанти, або вороги України, або у мене немає відповіді на питання, хто це може бути, адже це все спрямовано на знищення української економіки", - наголосив Амелін.

Експерти зауважили, що першими під "каток" нових змін потраплять волонтери та благодійники, адже будуть опадковуватися всі перекази на картки. Крім того, за вимогою МВФ боротися з зарплатними ФОП (коли найманого працівника оформлюють через ФОП з метою мінімізації податків - ред.) - у Нацстратегії фактично ховається боротьба з усіма ФОП - податки для яких будуть значно підвищені.

Нагадаємо

Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки була затверджена на засіданні уряду 27 грудня 2023 року.