Представитель бизнес-сообщества: Национальная стратегия доходов является воплощением коммунистических мечтаний Гетманцева
Киев • УНН
Дмитрий Алексеенко критикует Стратегию государственных доходов Украины, утверждая, что она увеличит налоги и навредит экономике.
Национальная стратегия доходов на 2024 - 30 гг. является воплощением коммунистических мечтаний главы финансового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева. Об этом Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко заявил в эфире YouTube-канала ALPHA MEDIA, передает УНН.
"Это (Национальная стратегия доходов - ред.) воплощение коммунистических мечтаний Даниила Александровича (Гетманцева - ред.)", - подчеркнул Алексеенко.
Он отметил, что МВФ требует от Украины роста экономики в течение этого периода на 3-4%, а вместо этого планируется существенно увеличить налоговое бремя на бизнес и за счет этого увеличить доходы государства. Кроме того, в стратегии предусмотрена отмена банковской тайны для налоговой, что не только противоречит европейской практике, а фактически, как отметил соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, позволяет залезть в кошелек каждого украинца.
"У меня вопрос публичный - те люди, которые являются авторами этих мечтаний, это или диверсанты, или враги Украины, или у меня нет ответа на вопрос, кто это может быть, ведь это все направлено на уничтожение украинской экономики", - подчеркнул Амелин.
Эксперты отметили, что первыми под "каток" новых изменений попадут волонтеры и благотворители, ведь будут опадать все переводы на карты. Кроме того, за требованием МВФ бороться с зарплатными ФЛП (когда наемного работника оформляют через ФЛП с целью минимизации налогов - ред.) - в Нацстратегии фактически скрывается борьба со всеми ФЛП - налоги для которых будут значительно повышены.
Напомним,
Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы была утверждена на заседании правительства 27 декабря 2023 года.
Представитель бизнес-сообщества: Национальная стратегия доходов является воплощением коммунистических мечтаний Гетманцева
Дмитрий Алексеенко критикует Стратегию государственных доходов Украины, утверждая, что она увеличит налоги и навредит экономике.
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