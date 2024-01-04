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Представитель бизнес-сообщества: Национальная стратегия доходов является воплощением коммунистических мечтаний Гетманцева

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 15:58  •  16083 просмотра

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Дмитрий Алексеенко критикует Стратегию государственных доходов Украины, утверждая, что она увеличит налоги и навредит экономике.

Национальная стратегия доходов на 2024 - 30 гг. является воплощением коммунистических мечтаний главы финансового комитета ВР, нардепа Даниила Гетманцева. Об этом Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко заявил в эфире YouTube-канала ALPHA MEDIA, передает УНН.

"Это (Национальная стратегия доходов - ред.) воплощение коммунистических мечтаний Даниила Александровича (Гетманцева - ред.)", - подчеркнул Алексеенко.

Он отметил, что МВФ требует от Украины роста экономики в течение этого периода на 3-4%, а вместо этого планируется существенно увеличить налоговое бремя на бизнес и за счет этого увеличить доходы государства. Кроме того, в стратегии предусмотрена отмена банковской тайны для налоговой, что не только противоречит европейской практике, а фактически, как отметил соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, позволяет залезть в кошелек каждого украинца

"У меня вопрос публичный - те люди, которые являются авторами этих мечтаний, это или диверсанты, или враги Украины, или у меня нет ответа на вопрос, кто это может быть, ведь это все направлено на уничтожение украинской экономики", - подчеркнул Амелин.

Эксперты отметили, что первыми под "каток" новых изменений попадут волонтеры и благотворители, ведь будут опадать все переводы на карты. Кроме того, за требованием МВФ бороться с зарплатными ФЛП (когда наемного работника оформляют через ФЛП с целью минимизации налогов - ред.) - в Нацстратегии фактически скрывается борьба со всеми ФЛП - налоги для которых будут значительно повышены.

Напомним,

Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы была утверждена на заседании правительства 27 декабря 2023 года.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Представник бізнес-спільноти: Національна стратегія доходів є втіленням комуністичних мрій Гетманцева
A representative of the business community: National Revenue Strategy is a realization of Hetmantsev's communist dreams
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Представитель бизнес-сообщества: Национальная стратегия доходов является воплощением коммунистических мечтаний Гетманцева

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