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Розкриття банківської таємниці не є вимогою Євросоюзу до України – експерти

Розкриття банківської таємниці не є вимогою Євросоюзу до України – експерти

Київ • УНН

 • 25563 перегляди

Амелін нагадав, що в ЄС і загалом в Європі є багато країн, які захищають банківську таємницю.

Фактичне скасування банківської таємниці, яке передбачене Національною стратегією доходів до на 2024-30 рр., не є вимогою Європейською Союзу, як про це говорять представники влади. Про це член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко та Співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін говорили в ефірі YouTube-каналу ALPHA MEDIA, передає УНН.

Анатолій Амелін нагадав, що в ЄС і загалом в Європі є багато країн, які захищають банківську таємницю.

"І про це треба говорити. Є десятки європейських країн, які критично захищають банківську таємницю, і ви знаєте Швейцарію, як мінімум, одну з них. Австрія, Бельгія, Андорра – можу продовжувати і десяток країн назвати, які захищають банківську таємницю. Є й ті країни, які розкривають банківську таємницю, але процес розкриття – стосується порушення кримінальних справ, підозри в несплаті податків. Тобто є конкретний кейс. Не всі є підозрюваними, а, наприклад, якась людина, і є думка обґрунтована, що він відбілює доходи, отримані злочинним шляхом. І в рамках кримінального переслідування одержують запит до його персональних банківських рахунків, і після цього з ними працюють", - пояснив Амелін.

Експерти наголосили, що вся процедура доступу до інформації про рахунки – тобто розкриття інформації, що містить банківську таємницю, відбувається, виключно за рішенням суду. Водночас, в Україні за останні роки процеси доступу низки органів до банківської таємниці, суттєво спрощені і не потребують рішення суду. Що вже саме по собі, як зауважують експерти, є порушенням європейських стандартів і практик.

Нагадаємо

Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки була затверджена на засіданні уряду 27 грудня 2023 року. Експерти піддали стратегію жорсткій критиці, зокрема, за прагнення скасувати банківську таємницю і для податкових органів. На думку експертів, за ідеєю остаточного знищення в Україні банківської таємниці стоїть народний депутат, глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

 "І не просто банківську таємницю, а по суті, залізти до нас у гаманець, максимально все витягти, не сильно запитуючи про наше бажання. Просто собі це зафіксуйте" , - зауважив Анатолій Амелін.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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