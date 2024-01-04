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Раскрытие банковской тайны не является требованием Евросоюза к Украине - эксперты

Киев  •  УНН

04 январь 2024, 13:59  •  20261 просмотра

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Амелин напомнил, что в ЕС и вообще в Европе есть много стран, которые защищают банковскую тайну.

Фактическая отмена банковской тайны, которая предусмотрена Национальной стратегией доходов до 2024-30 гг., не является требованием Европейского Союза, как об этом говорят представители власти. Об этом член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин говорили в эфире YouTube-канала ALPHA MEDIA, передает УНН.

Анатолий Амелин напомнил, что в ЕС и вообще в Европе есть много стран, которые защищают банковскую тайну.

"И об этом надо говорить. Есть десятки европейских стран, которые критически защищают банковскую тайну, и вы знаете Швейцарию, как минимум, одну из них. Австрия, Бельгия, Андорра - могу продолжать и десяток стран назвать, которые защищают банковскую тайну. Есть и те страны, которые раскрывают банковскую тайну, но процесс раскрытия - касается возбуждения уголовных дел, подозрения в неуплате налогов. То есть есть конкретный кейс. Не все являются подозреваемыми, а, например, какой-то человек, и есть мнение обоснованное, что он отбеливает доходы, полученные преступным путем. И в рамках уголовного преследования получают запрос к его персональным банковским счетам, и после этого с ними работают", - пояснил Амелин.

Эксперты отметили, что вся процедура доступа к информации о счетах - то есть раскрытие информации, содержащей банковскую тайну, происходит исключительно по решению суда. В то же время, в Украине за последние годы процессы доступа ряда органов к банковской тайне, существенно упрощены и не требуют решения суда. Что уже само по себе, как отмечают эксперты, является нарушением европейских стандартов и практик.

Напомним

Национальная стратегия доходов на 2024-2030 годы была утверждена на заседании правительства 27 декабря 2023 года. Эксперты подвергли стратегию жесткой критике, в частности, за стремление отменить банковскую тайну и для налоговых органов. По мнению экспертов, за идеей окончательного уничтожения в Украине банковской тайны стоит народный депутат, глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

 "И не просто банковскую тайну, а по сути, залезть к нам в кошелек, максимально все вытянуть, не сильно спрашивая о нашем желании. Просто себе это зафиксируйте", - заметил Анатолий Амелин.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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