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Державній податковій службі доведеться відповідати за незаконні дії, у тому числі й ті, які могли бути продиктовані Гетманцевим - експерт

Державній податковій службі доведеться відповідати за незаконні дії, у тому числі й ті, які могли бути продиктовані Гетманцевим - експерт

Київ • УНН

 • 136127 перегляди

Державній податковій службі доведеться відповідати за незаконні дії, каже експерт

Коли бізнес починає скаржитися на ручне управління Державною податковою службою з боку голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, до нього приходять представники ДПС. Податківцям доведеться відповідати за незаконні дії, у тому числі й продиктовані їм ззовні. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив член Ради товариства у The Aspen Institute Kyiv, директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.

"Таких заяв (щодо ручного управління Гетманцева Державною податковою службою – ред.) дуже багато, але як тільки бізнес починає про це щось говорити, до нього приходить податкова і умовно просить публічно позицію не проявляти. Тому непрямо можна зробити висновок, що так, вплив досить серйозний на цю організацію є", - сказав Амелін.

Він зазначив, що це не нормальна ситуація, адже ДПС і Верховна Рада – це різні гілки влади, а депутати є представниками народу, зокрема й бізнесу. Окрім того, будь-яке ручне регулювання - це конфлікт інтересів і великі корупційні ризики. 

Про ручне регулювання Державної податкової служби Гетманцевим, за його словами, свідчить й те, що він у своїх соцмережах неодноразово публікував свій особистий номер телефону і пропонував бізнесу у разі проблем з податковою звертатися до нього. "Це неправильно, це суперечить міжнародній практиці загалом державної служби… Тобто, коли депутат через свій особистий номер телефону каже: "дзвоніть, буду вирішувати", це лишній раз доводить його глибоке занурення в роботу цього органу, й, відповідно, повністю спростовує незалежність цього органу і об'єктивність його роботи", - зазначив Амелін.

Проте експерт наголошує, що за незаконні дії рано чи пізно працівникам Державної податкової служби доведеться відповідати. "Якщо ці дії приводять до заподіяння шкоди, це буде доведено судом, й ці дії були продиктовані рішеннями зовнішніх стейкхолдерів не з податкової, а з інших організацій, то це може бути розцінено правоохоронцями навіть як злочинна група, яка має намір якихось дій, і тут вже є статті Кримінального кодексу. Тому, якщо це буде доведено, це буде вже зовсім іншого формату розгляд і наслідки", - підкреслив Амелін.

Водночас він додав, що нині податківці бояться відкрито говорити про факти впливу на них через страх тиску та втрати роботи. Однак, Амелін впевнений, що представники Державної податкової служби почнуть говорити про факти зовнішнього впливу й незаконні вказівки.

"У нас всі бояться тиску вищих органів, бояться втратити роботу, тому подібні покази можуть бути тільки тоді, коли бізнес почне подавати позови до суду, заяви до правоохоронних органів, у процесі судових розглядів, у процесі слідства, з одного боку - у НАБУ, з іншого боку - в інші органи, які відповідають за подібний тип правопорушень, буде доведене зловживання становищем і буде доведено слідством, з показів, залучення інших осіб, то тоді буде формуватися більш широка картинка. Наскільки я знаю, є вже слідчі дії, які детально описують всі схеми прийняття рішень, враховуючи, хто приймає рішення, як їх реалізують, з фіксацією розмов, зустрічей і так далі. Але це питання вже не до мене, а до тих органів, які проводять подібний формат розслідування. Тут питання в іншому, чому вони зупиняються, далі не йдуть, але це питання не до мене", - додав Амелін.

Нагадаємо 

Президент Всеукраїнської професійної асоціації підприємців Борис Емельдеш заявив, що є непрямі докази того, що Гетманцев в ручному режимі керує Державною податковою службою.

Зокрема з травня 2022 року в.о. заступника Державної податкової служби України працює Євген Сокур. Представники бізнесу та експерти вважають його людиною нардепа, керівника фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева.

Опитування Соціополісу показало, що українські підприємці позитивно ставляться до Президента Володимира Зеленського, але мають значно негативне ставлення до народного депутата Данила Гетманцева.

Член правління ICC Ukraine, член Ради Асоціації платників податків України Дмитро Олексієнко заявив, що Національна стратегія доходів на 2024-30 рр. є втіленням комуністичних мрій голови фінансового комітету ВР, нардепа Данила Гетманцева

Зокрема Гетманцев стоїть за ідеєю скасувати банківську таємницю. Як припускають  експерти, це - його персональна ціль.

Лілія Подоляк

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