Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Открытие банковской тайны налоговой приведет к уменьшению количества денежных переводов, в том числе и донатов. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко.

Да, действительно, если это будет внедрено или как-то нормировано - это может привести к уменьшению количества переводов, в том числе и донатов. Но никак не повлияет на борьбу с коррупцией или что - отметил Бобыренко.

По его словам, после предоставления налоговой доступа к банковской тайне украинцы перейдут на наличные.

"Это не приведет к увеличению поступлений в бюджет, но точно приведет к тому, что станут меньше донатить, коммуницировать между собой. В основном карточные переводы - это между друзьями, знакомыми, семьями, кто в Европе - перебрасывают например родителям", - уточнил эксперт.

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За идеей раскрытия налоговой банковской тайны стоит глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп Даниил Гетманцев. Член правления ICC Ukraine, член Совета Ассоциации налогоплательщиков Украины Дмитрий Алексеенко в комментарии УНН отметил, что это мечта Гетманцева.

Алексеенко также добавил, что Гетманцев планомерно уничтожает механизм банковской тайны в Украине начиная с 2019 года. Для этого он, в частности, заложил идею открытия доступа налоговой к карточным счетам украинцев в Национальную стратегию доходов.

Алексеенко отметил, что сейчас банковская тайна защищает деньги граждан на карточных счетах от налоговой, а раскрытие банковской тайны позволит облагать всех и все налогом.

Эксперты неоднократно указывали на то, что Гетманцев - это серый кардинал налоговой и руководит ею в ручном режиме через своих людей в ГНС Украины, в частности, как пишут СМИ, через своего бывшего помощника Евгения Сокура, который сейчас исполняет обязанности заместителя председателя ГНС Украины. Поэтому своими действиями, в том числе и по раскрытию банковской тайны, Гетманцев подыгрывает налоговой и пытается сделать все, чтобы они чувствовали себя "хозяевами жизни".

Позже Национальный банк Украины предложил для общественного обсуждения изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением Правления НБУ от 14 июля 2006 года.

По данным регулятора, изменения связаны с необходимостью приведения правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие с законом Украины "О банках и банковской деятельности" и совершенствования порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины.