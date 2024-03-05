Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
По мнению эксперта, открытие банковской тайны для налоговых органов приведет к уменьшению количества донатов и денежных переводов.
Еврокомиссия предложит использовать доходы от российских активов для оборонной промышленности Украины - FT
Европейская комиссия может подать предложение об использовании прибыли от замороженных российских активов для финансирования оборонной промышленности Украины.
Цены на нефть падают из-за новых экономических реформ Китая
Цены на нефть падают, поскольку Китай объявляет о планах реструктуризации своей экономики и ограничении промышленного роста, что вызывает беспокойство относительно будущего спроса.
В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля
Женщина, которая получила ранения во время российского обстрела села в Харьковской области 15 февраля, умерла в больнице от полученных травм.
Пытался взорвать почту в Запорожье: задержан агент рф
Агент российской военной разведки пытался взорвать взрывчатку в почтовом отделении в Запорожье, но был задержан во время спецоперации правоохранителей.
В Госдепе США назвали безответственной риторику путина о применении ядерного оружия
Представитель Государственного департамента США назвал угрозы путина применить ядерное оружие в случае ввода в Украину западных войск безответственной и неуместной для ядерной державы риторикой.
россия использует сербского агента для проникновения в органы ЕС - Politico
российская разведка использует сербского агента для внедрения в институты ЕС и распространения прокремлевских тезисов о вторжении в Украину.
россия начала чаще использовать разведывательные дроны на фоне потери очередного самолета А-50 - Гуменюк
Россия начала чаще использовать разведывательные беспилотники, чтобы компенсировать потерю самолетов вроде А-50, которые ранее собирали разведывательную информацию.
Как топили "сергея котова" - в ГУР показали кадры уничтожения корабля чф рф
Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало кадры уничтожения морскими дронами вблизи Керченского пролива патрульного корабля чф рф "Сергей Котов".
Уничтоженный "сергей котов" был самым современным патрульным кораблем россии - ВМС Украины
Украина уничтожила самый современный российский патрульный корабль "сергей котов" в территориальных водах Украины вблизи Керченского пролива.