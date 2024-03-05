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Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт
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Минобороны в начале полномасштабной войны заключало контракты на боеприпасы со всеми, кто заявлял, что сможет их поставить - эксперт

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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
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В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

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Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

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Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
04.03.24  •  151156 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

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Цены на нефть падают из-за новых экономических реформ Китая

Цены на нефть падают, поскольку Китай объявляет о планах реструктуризации своей экономики и ограничении промышленного роста, что вызывает беспокойство относительно будущего спроса.

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Цены на нефть падают из-за новых экономических реформ Китая

В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля

Женщина, которая получила ранения во время российского обстрела села в Харьковской области 15 февраля, умерла в больнице от полученных травм.

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В больнице умерла пострадавшая из-за атаки рф на поселок на Харьковщине 15 февраля

Пытался взорвать почту в Запорожье: задержан агент рф

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В Госдепе США назвали безответственной риторику путина о применении ядерного оружия

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В Госдепе США назвали безответственной риторику путина о применении ядерного оружия

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россия начала чаще использовать разведывательные дроны на фоне потери очередного самолета А-50 - Гуменюк

Россия начала чаще использовать разведывательные беспилотники, чтобы компенсировать потерю самолетов вроде А-50, которые ранее собирали разведывательную информацию.

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россия начала чаще использовать разведывательные дроны на фоне потери очередного самолета А-50 - Гуменюк

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало кадры уничтожения морскими дронами вблизи Керченского пролива патрульного корабля чф рф "Сергей Котов".

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Как топили "сергея котова" - в ГУР показали кадры уничтожения корабля чф рф

Уничтоженный "сергей котов" был самым современным патрульным кораблем россии - ВМС Украины

Украина уничтожила самый современный российский патрульный корабль "сергей котов" в территориальных водах Украины вблизи Керченского пролива.

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Уничтоженный "сергей котов" был самым современным патрульным кораблем россии - ВМС Украины