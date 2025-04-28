Потрібно збільшити кількість критеріїв для потрапляння до "Клуб білого бізнесу" - Кравченко

Необхідно збільшити кількість критеріїв для потрапляння до "Клуб білого бізнесу". Адже наразі критерії такі, що великий бізнес у цей клуб може потрапити, а малий і середній, – ні. Про це повідомив голова ДПСУ Руслан Кравченко в інтерв’ю Економічній правді, передає УНН.

Деталі

Кравченко заявив, що у нього робочі відносини з податковим комітетом Верховної Ради головою якого є Данило Гетманцев.

Також Кравченко прокоментував "Клуб білого бізнесу".

Недавно в мене була зустріч з бізнесом у Житомирі. Там один керівник підприємства сказав таку фразу: "Я не в "білому" клубі, але й не в "чорному", бо сплачую податки. Ви – голова податкової, скажіть, хто я? Я сірий, чорний, білий, помаранчевий, рожевий чи голубий?". Я не міг йому відповісти. Закон гарний з точки зору підтримки бізнесу, який сплачує податки. Моя думка: необхідно збільшити кількість критеріїв для потрапляння до цього "клубу". Усі підприємства, які сплачують податки, – "білі" - сказав Кравченко.

Голова податкової зазначив, що наразі критерії такі, що великий бізнес у цей клуб може потрапити, а малий і середній, що тільки розвивається, – ні.

Голова ДПС Кравченко: ми відносимось до всіх, хто платить податки, як до членів "Клубу білого бізнесу"

Кравченко зазначив, що якби він мав законодавчу ініціативу, то збільшив би кількість критеріїв, щоб більше бізнесу, який сплачує податки та працює в рамках закону, туди потрапило.

Особисто для себе я ухвалив рішення, що ставлення до кожного бізнесу, який сплачує податки, буде однаковим. Наприклад, створені консультаційні центри, тому що в "клубі білого бізнесу" є консультанти. Вони можуть подзвонити і сказати, що ви подали або збираєтеся подати податкові накладні, тому не забудьте сплатити такі податки. Або пропонують завчасно перевірити якісь документи - зазначив Кравченко

Голова податкової розповів, що Світовий банк провів опитування: 52% суб'єктів господарювання незадоволені частими змінами в законодавстві.

Цього місяця така табличка (звітність – ред.) була, в іншому хтось вирішив змінити. Це ж не спеціально бухгалтери подали по-старому, що стало підставою для блокування накладних. Просто по-людськи подзвоніть, поясніть завчасно. Бухгалтери та директори бояться дзвонити в податкову, бо вірять, що нічого не вирішиться, і вони йдуть до суду. Саме це я хочу змінити: вирішувати спори потрібно в досудовому порядку. Наприклад, є 130 юристів. Ми судимося в першій, другій інстанції, витрачаємо кошти платників податків. Суб'єкти господарювання також витрачають гроші - пояснив Кравченко.

Кравченко заявив, що Державна податкова виконала багато судових рішень, які не виконувалися протягом значного часу.

Коли я зустрічаюся із суб'єктами господарювання, то говорю, що треба сідати за стіл і прошу не йти до суду. Є дорожня карта, де ми викладаємо свої вимоги. Бізнес або сприймає ці вимоги, або вносить свої клопотання і додаткові підтвердження своїх позицій. Для того, аби розблокувати податкову накладну чи вивести підприємство з ризиків, не обов'язково йти до суду - розповів Кравченко.

Окрім того, він повідомив, що зараз 8 199 компаній у "клубі білого бізнесу".

Голова ДПС Кравченко: ми відносимось до всіх, хто платить податки, як до членів "Клубу білого бізнесу"

Нагадаємо

Суть "Клубу білого бізнесу" полягає у тому, щоб захистити бізнес, який має високий рівень добровільного дотримання податкового законодавства, від документальних перевірок, накладаючи на такі дії мораторій. Водночас деякі представники бізнесу розкритикували цю ідею, як таку, що поділяє бізнес на сорти, та кидає тінь на тих, хто не потрапив до цього переліку.

Представники бізнеспільноти очікують, що у питанні функціонування "Клубу білого бізнесу" будуть дотримані високі етичні стандарти, особливо до тих, хо з тих чи інших причин не увійшов до "Клубу".