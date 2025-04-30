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Резиденты Дія.City задекларировали уже более 3 млрд грн налога на прибыль в этом году - Кравченко

Киев • УНН

 • 2884 просмотра

Резиденты Дія.City задекларировали более 3 млрд грн налога на прибыль с начала 2025 года. За прошлый год они уплатили в бюджет 16,8 млрд грн налогов.

Резиденты Дія.City задекларировали уже более 3 млрд грн налога на прибыль в этом году - Кравченко

Резиденты специального правового режима Дія.City задекларировали более 3 млрд грн налога на прибыль с начала 2025 года. Об этом председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко написал в Telegram, пишет УНН.

Детали 

"Встретился с представителями Diia.City United. Это бизнес-союз, объединяющий продуктовые технологические компании резидентов Дія.City. За прошлый год резиденты Дія.City уплатили в бюджет 16,8 млрд грн налогов. В этом году они уже задекларировали более 3 млрд грн налога на прибыль", - сообщил Кравченко.

Также Кравченко отметил, что имел продуктивный и откровенный разговор о реальных запросах и проблемах, которые беспокоят IT-бизнес. 

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"Такой диалог должен быть постоянным, чтобы убирать все преграды, мешающие системным изменениям", - добавил председатель ГНС.

Кравченко очертил наиболее актуальные темы: 

  • налогообложение виртуальных активов - первый шаг к урегулированию крипторынка. Речь идет об обеспечении правовой определенности, защиты прав участников рынка, содействия развитию инновационных технологий и привлечению инвестиций;
    • налогообложение доходов, полученных через онлайн платформы - построение системного контроля за торговлей в Интернете без автоматического доступа налоговой к банковским счетам физлиц;
      • налогообложение НДС IT-услуг, что по словам Кравченко, является сложным вопросом, требующим комплексного решения. 

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