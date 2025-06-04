Украинская делегация в Вашингтоне: МВФ будет оставаться с Украиной независимо от ситуации в сфере безопасности
Киев • УНН
Международный валютный фонд заверил, что продолжит сотрудничество с Украиной независимо от ситуации с безопасностью. Делегация Украины обсудила экономический рост и инвестиции с представителями МВФ, World Bank и IFC.
Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что будет оставаться с Украиной независимо от ситуации с безопасностью. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.
Детали
Во время визита в Вашингтон украинская делегация во главе с первым вице-премьером - министром экономики Украины Юлией Свириденко провела ряд встреч с представителями Международного валютного фонда (МВФ), International Monetary Fund, World Bank и International Finance Corporation (IFC), сосредоточившись на темах экономического роста, инвестиций и ускорения приватизации.
МВФ подтвердил: будет оставаться с нами независимо от ситуации с безопасностью. Это важный сигнал для бизнеса и партнеров
Украинская делегация, в состав которой также вошли посол Украины в США Оксана Маркарова и заместитель министра экономики Алексей Соболев, проводит в Вашингтоне переговоры по восстановлению экономики Украины.
По словам Свириденко, во время встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером обсудили переход Украины к стабильному экономическому росту.
IFC готовы поддерживать финансовые реформы в Украине и способствовать привлечению частных инвестиций. Они видят потенциал для более широкого участия бизнеса в восстановлении
"Договорились о привлечении их команды для усиления украинской приватизации. Также обсудили проекты, которые IFC представит на конференции по восстановлению в Риме и привлечение IFC в работу над экономикой будущего", - добавила Свириденко.
С главным экономистом группы Всемирного банка Индермитом Гиллом обсудили привлечение аналитиков банка и университета к разработке стратегии экономики будущего, улучшению бизнес-климата и ускорению реформ для развития частного сектора.
"Договорились о презентации масштабного исследования об украинской экономике на URC в Риме", - сообщила Свириденко.
Напомним
Во вторник, 03 июня Правительственная делегация Украины прибыла в Вашингтон для переговоров. Приоритетами являются усиление санкций против россии, возвращение похищенных детей и запуск инвестфонда восстановления.
Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"03.06.25, 20:45 • 10774 просмотра