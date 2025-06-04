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Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"
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Нью-Йорк Таймс

Украинская делегация в Вашингтоне: МВФ будет оставаться с Украиной независимо от ситуации в сфере безопасности

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Международный валютный фонд заверил, что продолжит сотрудничество с Украиной независимо от ситуации с безопасностью. Делегация Украины обсудила экономический рост и инвестиции с представителями МВФ, World Bank и IFC.

Украинская делегация в Вашингтоне: МВФ будет оставаться с Украиной независимо от ситуации в сфере безопасности

Международный валютный фонд (МВФ) подтвердил, что будет оставаться с Украиной независимо от ситуации с безопасностью. Об этом сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

Во время визита в Вашингтон украинская делегация во главе с первым вице-премьером - министром экономики Украины Юлией Свириденко провела ряд встреч с представителями Международного валютного фонда (МВФ), International Monetary Fund, World Bank и International Finance Corporation (IFC), сосредоточившись на темах экономического роста, инвестиций и ускорения приватизации.

МВФ подтвердил: будет оставаться с нами независимо от ситуации с безопасностью. Это важный сигнал для бизнеса и партнеров

- написала Свириденко в Facebook.

Украинская делегация, в состав которой также вошли посол Украины в США Оксана Маркарова и заместитель министра экономики Алексей Соболев, проводит в Вашингтоне переговоры по восстановлению экономики Украины.

По словам Свириденко, во время встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером обсудили переход Украины к стабильному экономическому росту.

IFC готовы поддерживать финансовые реформы в Украине и способствовать привлечению частных инвестиций. Они видят потенциал для более широкого участия бизнеса в восстановлении 

- говорится в сообщении.

"Договорились о привлечении их команды для усиления украинской приватизации. Также обсудили проекты, которые IFC представит на конференции по восстановлению в Риме и привлечение IFC в работу над экономикой будущего", - добавила Свириденко.

С главным экономистом группы Всемирного банка Индермитом Гиллом обсудили привлечение аналитиков банка и университета к разработке стратегии экономики будущего, улучшению бизнес-климата и ускорению реформ для развития частного сектора.

"Договорились о презентации масштабного исследования об украинской экономике на URC в Риме", - сообщила Свириденко.

Напомним

Во вторник, 03 июня Правительственная делегация Украины прибыла в Вашингтон для переговоров. Приоритетами являются усиление санкций против россии, возвращение похищенных детей и запуск инвестфонда восстановления.

Ермак обсудил с Виткоффом переговоры с рф и пригласил в Украину "увидеть ситуацию"03.06.25, 20:45 • 10774 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Экономикаполитика
Юлия Свириденко
Украина
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