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Політолог про результати переговорів у Стамбулі: демонстрація Трампу, що рф не хоче миру
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Українська делегація в США обговорить санкції проти рф, повернення українських дітей та інвестфонд відбудови

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Урядова делегація України прибула до Вашингтона для переговорів. Пріоритетами є посилення санкцій проти росії, повернення викрадених дітей та запуск інвестфонду відбудови.

Українська делегація в США обговорить санкції проти рф, повернення українських дітей та інвестфонд відбудови

Представники українського уряду прибули до Вашингтону. Віцепрем'єр міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко на своїй сторінці у мережі Х повідомила про основні пріорітети обговорення з представниками США.

Передає УНН із посиланням на офіційну сторінку Юлії Свириденко.

Деталі

Сьогодні прибула до Вашингтона на чолі української делегації – представники Уряду, військових, Офісу президента. Порядок денний роботи у Вашингтоні дуже насичений, 

- зазначила Свириденко.

Головні пріоритети згідно з інформацією Віцепрем'єр міністра наступні:

  • примус росії до реальної дипломатії через нові та дієві санкції за війну, а також повне інформування американських партнерів про ситуацію на фронті, наші активні дії у захисті та російські удари по наших містах і селах;
    • спільна робота заради повернення українських дітей, викрадених росією;
      • зустрічі для активного функціонування нашого спільного з Америкою Інвестиційного фонду відбудови України,

        Українська сторона розглядає цей Інвестфонд, як елемент економічної безпеки для обох країн. 

        Крім того ідеться про захист від російської дезінформації та "брудних наративів щодо релігійної свободи в Україні". Також про "повне інформування про активність Всеукраїнської Ради церков та релігійних організацій й відносини між релігійними спільнотами в Україні".

        "Вдячні Сполученим Штатам за підтримку України та захисту життів наших людей. Працюємо для того, щоб якнайшвидше закінчити війну й встановити справедливий і тривалий мир", - додала Юлія Свириденко у своєму дописі.

        Нагадаємо

        Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прибув до Вашингтона на чолі делегації для обговорення оборонної підтримки, санкцій проти Росії та відбудови України. 

        Президент України Володимир Зеленський заявив, що генсек НАТО Марк Рютте запросив українську делегацію до участі у саміті Альянсу в Гаазі, який пройде в червні.

        Ігор Тележніков

        Ігор Тележніков

        Політика
        Юлія Свириденко
        Марк Рютте
        НАТО
        Гаага
        Андрій Єрмак
        Володимир Зеленський
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